'Faiz indirimi gelmezse dolar 9 TL'ye gerileyebilir'
'Faiz indirimi gelmezse dolar 9 TL'ye gerileyebilir'
Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk'un yeni imajı
Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk'un yeni imajı
2021/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2021/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Yardımcı kaynaklar kasımdan itibaren ücretsiz dağıtılacak
Yardımcı kaynaklar kasımdan itibaren ücretsiz dağıtılacak
ESK, Teftiş Başkanlığında kıdem süresini 5 yıla düşürdü
ESK, Teftiş Başkanlığında kıdem süresini 5 yıla düşürdü
Zorunlu trafik sigortasında teminat hadleri arttırıldı
Zorunlu trafik sigortasında teminat hadleri arttırıldı
'Rumba dansı' öğretirken sınırları aşan öğretmen 'memuriyetten' atıldı!
'Rumba dansı' öğretirken sınırları aşan öğretmen 'memuriyetten' atıldı!
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
5 Kamu Kurumu toplamda 262 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 262 personel almak için ilana çıktı
Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık katil tespit edildi
Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık katil tespit edildi
'Ya zam gelir' korkusu ile harcamalar öne alınıyor
'Ya zam gelir' korkusu ile harcamalar öne alınıyor
Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye: Mizansene gerek yoktu
Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye: Mizansene gerek yoktu
Bakan Koca: Okulların kapanması söz konusu değil
Bakan Koca: Okulların kapanması söz konusu değil
Kooperatiflere ilişkin kanun teklifinin 4 maddesi kabul edildi
Kooperatiflere ilişkin kanun teklifinin 4 maddesi kabul edildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Fiyat artışı etkisiyle ikinci el araçlar elde kaldı
Fiyat artışı etkisiyle ikinci el araçlar elde kaldı
Vatandaşlardan Ali Babacan'a tepki: Seni davar çobanı tutan olmaz
Vatandaşlardan Ali Babacan'a tepki: Seni davar çobanı tutan olmaz
Türkiye ile İran arasında güvenlik alanında iş birliği mutabakatı
Türkiye ile İran arasında güvenlik alanında iş birliği mutabakatı
Van'da 6 dakika arayla iki deprem! Vali açıklama yaptı
Van'da 6 dakika arayla iki deprem! Vali açıklama yaptı
Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor
Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
Çay paketi içinde rüşvet alan daire başkanına hapis
Çay paketi içinde rüşvet alan daire başkanına hapis
LPG'ye bu gece zam geliyor
LPG'ye bu gece zam geliyor
Danıştay: Hocanın öğrencisine attığı mesajlar cinsel taciz değil
Danıştay: Hocanın öğrencisine attığı mesajlar cinsel taciz değil
Hastane çalışanı iki kardeş 15 dakika arayla koronaya yenik düştü
Hastane çalışanı iki kardeş 15 dakika arayla koronaya yenik düştü
'Yolsuzlukları anlatan zabıta işten kovuldu' iddiasına yalanlama
'Yolsuzlukları anlatan zabıta işten kovuldu' iddiasına yalanlama
Fuat Oktay'dan enerji fiyatları açıklaması
Fuat Oktay'dan enerji fiyatları açıklaması
Diyanet, 30 ilçe müftüsü alımı için sınav yapacak
Diyanet, 30 ilçe müftüsü alımı için sınav yapacak
E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek
E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek
Yeni varyant yayılıyor. Bir ülkede daha tespit edildi
Yeni varyant yayılıyor. Bir ülkede daha tespit edildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yardımcı kaynaklar kasımdan itibaren ücretsiz dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı destekleyici öğretim materyallerinin ve yardımcı kaynakların dijital ortamda ücretsiz erişimini artırırken, diğer taraftan da basılarak tüm okullara, tüm sınıflara dağıtılmasıyla ilgili karar aldık

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2021 10:14
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Özer, AA muhabirine, AK Parti hükümetlerinin, 2002 yılından itibaren eğitimde kalitenin arttırılmasıyla ilgili çok ciddi yatırımlar yaptığını söyledi.

Bu kapsamda tüm kademelerde eğitime erişim ve okullaşma konularında çalışmalar yapıldığını aktaran Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ders kitaplarına ücretsiz erişimle ilgili çok önemli adımların atıldığını ifade etti.

Bakan Özer, 2003'ten itibaren tüm kademelerde ders kitaplarının ücretsiz verildiğini, bugüne kadar 3 milyar 374 milyon kitap dağıtıldığını hatırlatarak, "2021 yılından sonra da bu hizmet aynı şekilde devam edecek." diye konuştu.

- "Bakanlık okullarda yardımcı kaynak kullanılmasını yasakladı"

Bakanlık tarafından yardımcı kaynakların ücretsiz dağıtılması çalışmasına değinen Özer, yardımcı kaynak konusunun yıllardan beri kamuoyunda tartışmalara yol açan bir husus olduğunun altını çizdi.

Özer, Bakanlığın okullarda yardımcı kaynak kullanılmasını yasakladığını hatırlatarak, ders kitabı haricindeki tüm kaynakların öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz şekilde ulaştırılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Son günlerde yardımcı kaynakların velilere zorla aldırıldığı konusunda kamuoyunda haberlerin yer aldığını anımsatan Özer, tüm il milli eğitim müdürlüklerinin ve okulların, öğrencilere yardımcı kaynak aldırılmamasına yönelik uyarıldığını aktardı.

Mahmut Özer, yardımcı kaynak desteği için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece LGS ve YKS sınavlarına hazırlık için değil, 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kademelerde ve sınıf seviyelerinde etkinlikten ayrıntılı fasiküllere kadar, yani mevcut öğrenmenin yan takviye destekleyici materyaller ile desteklenmesiyle ilgili bir adım attık. Ekim ayının ilk haftasında web sitemizden 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyeleriyle ilgili etkinlik kitaplarının fasiküllere kadar, LGS ve YKS'deki sınav sorularına kadar çok kapsamlı ve çok nitelikli kaynakları öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin erişimine açtık, bunlara ücretsiz olarak erişimini kolaylaştırdık."

- "Ders kaynakları ve yardımcı destekleyici materyallerin dağıtımıyla ilgili yönerge hazırladık"

Bugünden itibaren yeni bir adım daha attıklarını, ders kaynaklarının ve yardımcı destekleyici materyallerin dağıtımıyla ilgili yeni yönerge hazırladıklarını duyuran Özer, şöyle devam etti:

"Bir taraftan ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ederken, diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı destekleyici öğretim materyallerinin ve yardımcı kaynakların dijital ortamda ücretsiz erişimini artırırken, diğer taraftan da basılarak tüm okullara, tüm sınıflara dağıtılmasıyla ilgili karar aldık. Bir yönerge değişikliğine gidiyoruz. Kasım ayından itibaren de bunu uygulamaya geçiriyoruz. Aslında bunu, bu ay içerisinde uygulamaya geçirdik, ama tüm illerde ilk defa kasım ayından itibaren uygulamaya geçireceğiz. Biliyorsunuz bir hafta önce Ağrı'ya gitmiştim. Ağrı'da 140 bin öğrencimiz var. 140 bin öğrencinin tamamına bu hazırlamış olduğumuz kaynakları, o gün itibarıyla eriştirdik."

- "Tüm öğrencilerimizi bu süreç içerisinde destekleme mecburiyetimiz var"

Herhangi bir okul yöneticisi ve öğretmenin yardımcı kaynak alımına zorlamaya hakkı olmadığını yineleyen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

KAPAT [X]

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm öğrencilerimizi bu süreç içerisinde destekleme mecburiyetimiz var. Dolayısıyla bir taraftan Kovid-19 sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek için de fırsat olarak değerlendirdik. Bu iki boyutlu devam edecek. Bir taraftan Kovid-19 sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmeyle ilgili destekleyici materyal olarak hizmet edecek diğer taraftan her ayın başında bunları dijital olarak ücretsiz erişime sunarak ve basılı olarak tüm illere, okullara dağıtarak yıllardan beri kronik olan problemin rehabilitasyonuyla ilgili çok önemli bir adım atacağız."

Yardımcı kaynaklarla ilgili hazırlığı çok deneyimli uzman bir kadronun yönettiği bilgisini veren Özer, "Temel eğitimden ortaöğretime, özel eğitimden mesleki eğitime kadar yıllardan beri yardımcı kaynak, soru bankası, fasiküller, etkinlik kitaplarını hazırlayan ekip, her geçen gün kapasitesini artırarak ülkemizin gençlerinin eğitim kalitesini artırmayla ilgili inanılmaz bir kaynak havuzu oluşturuyor." ifadesini kullandı.

#mahmut özer# meb# yardımcı kaynak# ücretsiz
'İhracatçımız finansmana daha rahat erişecek'
'İhracatçımız finansmana daha rahat erişecek'
Memleket Partisi 54 ilde teşkilatlanma çalışmasını tamamladı
Memleket Partisi 54 ilde teşkilatlanma çalışmasını tamamladı
'Türkiye teknoloji satamıyor' dedi, Mete Yarar tepki gösterdi
'Türkiye teknoloji satamıyor' dedi, Mete Yarar tepki gösterdi
AK Partili Hamza Dağ, 'Yalan Üretim Merkezi' paylaşımının neden silindiğini açıkladı
AK Partili Hamza Dağ, 'Yalan Üretim Merkezi' paylaşımının neden silindiğini açıkladı
AK Parti'den TÜSİAD'a yanıt: Demokrasi etrafında bir şeyler gevelemişler
AK Parti'den TÜSİAD'a yanıt: Demokrasi etrafında bir şeyler gevelemişler
Erdoğan: Yıl sonu yüzde 9 büyüme öngörüyoruz
Erdoğan: Yıl sonu yüzde 9 büyüme öngörüyoruz

Bu Habere Tepkiniz

Mühendis kendi isteğiyle tekniker veya memur unvanıyla atanabilir mi?

Mühendis kendi isteğiyle tekniker veya memur unvanıyla atanabilir mi?

Teknik Hizmetler Sınıfındaki mühendis unvanlı personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil memur kadrosuna atanması mümkün olup, bu atama görevde yükselme veya unvan değişikliği niteliğinde bir atama olmadığı için sınava tabi değildir.
Ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek

Ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek, şube müdürleri ve genel müdür yardımcıları da kapsama alınacak.
Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!

Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/36-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=memurlar-icin-en-avantajli-krediler_adv1091
Saadet zincirine katılan Diyanet personeli, memuriyetten çıkarılır mı?

Saadet zincirine katılan Diyanet personeli, memuriyetten çıkarılır mı?

Danıştay 12. Dairesi, muhtelif tarihlerde internet üzerinden piramit yöntemiyle para kazandıran vb. sistemlerle parasal işlemler gerçekleştirdiği ve bu sistemleri çevresindekilere tavsiye eden imam-hatibin memuriyetten ilişiğinin kesilmesi işlemini iptal eden ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun buldu.
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Bir Üniversite daha GYUD sözlü sınavında tüm adaylara 100 tam puan verdi

Bir Üniversite daha GYUD sözlü sınavında tüm adaylara 100 tam puan verdi

Hitit Üniversitesi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan disiplin cezasıyla ilgili maddeyi iptal etti.
Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Bu yazımızda, okuyucularımızın desteği ve teveccühü ile 2000 yılından bu yana yayında olan memurlar.net'in hazırlamış olduğu servislerden okuyucularımızın en fazla nasıl fayda sağlayacağına ilişkin bilgilere yer verilmeye çalışılacaktır. Başka bir deyişle okuyucu rehberi hazırlanmaya çalışılmıştır.
Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı

Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı

Ankara İdare Mahkemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığın görevde yükselme sınavının milli emlak müdürlüğü için yapılan mülakatın tümünün yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölüm Fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölüm Fragmanı

ATV'de 7. sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. yeni bölümünden şaşırtan bir fragman yayınlandı. Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı EDHO'nun yayın tarihi de açıklandı. Fenomen dizi, 200. yeni bölümüyle 26 Ekim Salı akşamı seyirci karşısına çıkacak.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
İşte gezegende ilk dolar trilyoneri olması beklenen kişi!

İşte gezegende ilk dolar trilyoneri olması beklenen kişi!

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından biri olan Morgan Stanley'in tahminlerine göre, 241 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, gezegendeki ilk dolar trilyoneri olacak.