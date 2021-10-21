AK Parti'den TÜSİAD'a yanıt: Demokrasi etrafında bir şeyler gevelemişler

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mamak'ta Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmada, CHP ve İYİ Parti'ye yönelik konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in asıl amacının 'vesayetçi ve statükocu anlayışı güçlendirmek' olduğunu söyledi. Şahin buna izin vermeyeceklerini dile getirirken sözlerine şöyle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde 'Siyasi cinayetler yaşanabilir.' diye bir hezeyanda bulundu. Eğer bir siyasetçinin söyleyeceği yeni bir şey yok ise topluma sunacağı yeni bir teklif yoksa bu tür hezeyanlara başvurmaktan başka bir yolu yoktur. Bu siyasi bir kısırlığın ifadesidir. Sorumlu bir siyasetçiye düşen gidip savcılığa ve ilgili makamlara bilgi vermektedir. Tabii bunu yapmadı. Bizi yine şaşırtmadı. Tek bir derdi var kafaları bulandırmak. Bürokrasiyi bürokratları da tehdit etti. Aslında biz buna ilk defa şahit olmuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tehdit etmediği hiçbir kesim kalmadı. Neredeyse 84 milyonun tamamı Kılıçdaroğlu'nun tehditlerinden nasibini aldı. Kılıçdaroğlu esnafı, çiftçiyi, öğretmenleri, emeklileri ve sanatçıları tehdit etti. Sen kimsin kimi tehdit ediyorsun? Cürmün olsa ateşin kadar yer yakarsın. Yalnızca sen değil sen ve ortakların sandıkta boyunuzun ölçüsünü bir kez daha alacaksınız"

"TÜSİAD da vesayet özlemi içerisinde"

Şahin, 10 büyükelçinin tutuklu Kavala ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından önceki günlerde yayımlanan rapora yönelik eleştirilerde bulundu.

Büyükelçilerin açıklamasının dostluğa aykırı olduğunu vurgulayan Şahin şunları kaydetti:

"Bizim anayasamız gereği görülmekte olan bir dava ile ilgili hiç kimse, hiçbir grup, hiçbir zümre, görevi, unvanı, amacı ne olursa olsun açıklama yapamaz, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Eğer bunu yaparsa anayasal bir suç işlemiş demektir. Büyükelçiler şunu çok iyi bilmelidirler ki yaptıkları dostluğa sığmadığı gibi aynı zamanda anayasal bir suçtur. Türkiye Cumhuriyeti devleti anayasal düzeni, mahkemelerinin bağımsızlığı hiçe sayılacak bir ülke değildir. Bunu da çok iyi bilmeliler. Buna göre ülkemizde misafir olacaklarsa görev yapacaklarsa bunu akıllarından çıkarmamalılar.

Geçtiğimiz günlerde bir TÜSİAD rapor hazırladı ve kamuoyuna açıkladı. Sanki ülkemizde, demokrasi ve laiklikle ilgili bir tartışma, gündem, sorun varmış gibi bu konular etrafında birtakım değerlendirmelerde bulundular. Aslında ne dedikleri çok anlaşılmıyor, demokrasi etrafında bir şeyler gevelemişler. Bu şunu gösteriyor ki TÜSİAD da vesayet özlemi içerisinde. Bu vesayet özlemi ile oturmuşlar bir rapor kaleme almışlar. Bütün bu hadiselerin değerlendirilmesini düşünüyorum. Belli ki birileri yine suyu bulandırmaya ve toplumumuzun huzurunu dinamitleye çalışıyor."