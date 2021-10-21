AK Partili Hamza Dağ, 'Yalan Üretim Merkezi' paylaşımının neden silindiğini açıkladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'ye karşı paylaşılan "Yalan Üretim Merkezi" animasyon filmi hakkındaki düşüncelerini, "Seviyeli bir propaganda olarak görmedi büyük ihtimalle" diye değerlendirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Ekim 2021 10:58
AK Partili Hamza Dağ, TVNet'te Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu Sert Sorular programına katıldı.
AK Parti tarafından hazırlanan 'Yalan Üretim Merkezi' başlıklı animasyon filminin neden kaldırıldığına ilişkin soruya yanıt veren Dağ, "Amaç hasıl oldu" ifadelerini kullandı.
Filmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sildirdiği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Dağ, "Animasyon tarzında bir propagandayı çok fazla seviyeli bir propaganda olarak görmedi büyük ihtimalle. Daha farklı propaganda olması gerektiğini düşündü. Dolayısıyla o konuda bize bu konuda eleştirileri oldu" dedi.
Bu Habere Tepkiniz
Mühendis kendi isteğiyle tekniker veya memur unvanıyla atanabilir mi?
Teknik Hizmetler Sınıfındaki mühendis unvanlı personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil memur kadrosuna atanması mümkün olup, bu atama görevde yükselme veya unvan değişikliği niteliğinde bir atama olmadığı için sınava tabi değildir.
Ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek
Sabah Gazetesinde yer alan habere göre ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek, şube müdürleri ve genel müdür yardımcıları da kapsama alınacak.
Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!
https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/36-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=memurlar-icin-en-avantajli-krediler_adv1091
Saadet zincirine katılan Diyanet personeli, memuriyetten çıkarılır mı?
Danıştay 12. Dairesi, muhtelif tarihlerde internet üzerinden piramit yöntemiyle para kazandıran vb. sistemlerle parasal işlemler gerçekleştirdiği ve bu sistemleri çevresindekilere tavsiye eden imam-hatibin memuriyetten ilişiğinin kesilmesi işlemini iptal eden ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun buldu.
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Bir Üniversite daha GYUD sözlü sınavında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Hitit Üniversitesi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti
Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan disiplin cezasıyla ilgili maddeyi iptal etti.
Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?
Bu yazımızda, okuyucularımızın desteği ve teveccühü ile 2000 yılından bu yana yayında olan memurlar.net'in hazırlamış olduğu servislerden okuyucularımızın en fazla nasıl fayda sağlayacağına ilişkin bilgilere yer verilmeye çalışılacaktır. Başka bir deyişle okuyucu rehberi hazırlanmaya çalışılmıştır.
Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı
Ankara İdare Mahkemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığın görevde yükselme sınavının milli emlak müdürlüğü için yapılan mülakatın tümünün yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölüm Fragmanı
ATV'de 7. sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. yeni bölümünden şaşırtan bir fragman yayınlandı. Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı EDHO'nun yayın tarihi de açıklandı. Fenomen dizi, 200. yeni bölümüyle 26 Ekim Salı akşamı seyirci karşısına çıkacak.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı