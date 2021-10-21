'Türkiye teknoloji satamıyor' dedi, Mete Yarar tepki gösterdi

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici'nin, Türkiye'nin teknoloji ihraç edemediğine yönelik sarfettiği sözler dikkat çekti.

Murat Gezici açıklamalarıyla, Türkiye'nin hali hazırda yerli üretim olan insansız hava araçlarının Ukrayna, Azerbaycan dahil birçok ülkeye pazarlanması ve başka ülkelerin de, İngiltere'nin bile Türk İHA'larını almayı düşünüyor olmasını görmezden geldi.

"EN FAZLA ÜRÜN SATTIĞIMIZ ÜLKE ABD"

Murat Gezici'ye programın diğer konuklarından güvenlik uzmanı Mete Yarar şu sözlerle karşılık verdi:

"Dünyada sofistike en teknolojik ürünler, savunma sanayi ürünleri değildir. Aynı zamanda uzay ve havacılık ürünleridir. Bizim bu türde en fazla ürün sattığımız ülkelerden biri de ABD'dir. Bunlar da katma değer olarak çok önemli ürünler. İster motor parçası, ister de diğerleri.."

"TÜRKİYE YAZILIMDA ÇOK ÖNEMLİ POZİSYONDA"

"Türkiye'nin çok önemli sektörlerinden bir tanesi hizmet sektörüdür. Bunun içinde de yalnızca taşımacılık da yok, yan ürünler dediğimiz telekominikasyon ürünleri, bilgisayar ürünleri ve diğer bilgi işlemleri. Türkiye yazılım konusunda çok önemli bir pozisyona geldi. Şirket büyüklüklerine baktığınızda, geçmişle kıyaslanamayacak bir noktada."

"İLK DEFA YERLİ ŞANZIMAN ÜRETİLDİ"

"Bugün Türkiye, otobüs, araba ve kamyon üretiminde Avrupa'nın merkezi durumunda. Ana üretici Türkiye. Devletin teşvikleriyle ar-ge hizmeti verildi ve ilk defa yerli şanzıman üretildi. Türkiye, teknoloji konusunda her defasında üstüne koyarak giden bir ülkedir."

"ASELSAN İLK 50'DE"

"Aselsan, dünya savunma sanayisi sırasında ilk 50 içinde yer alan bir firma, ama borsa değeri 3 milyar dolar. Bunun teknoloji üretmeme ile ne alakası var, anlamadım."

"EKSİK DİYELİM AMA YOK DEMEYELİM"

"Burada tarım ürünü var mı diyorsunuz? Var diyoruz. Siz oradan gidiyorsunuz, otomobil niye yok diyorsunuz. Teknoloji anlamında Türkiye geriye gidiyor derseniz, bu başka bir şeydir. 40 sene öncesine bakıldığında Türkiye, başka bir yere doğru mücadelesini yapıyor. Gelin şunu yapalım, eksik diyelim. Ama yok demeyelim."