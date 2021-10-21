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'Faiz indirimi gelmezse dolar 9 TL'ye gerileyebilir'

Reuters konuşan bir bankacı bugün Merkez Bankasının faiz indirimi kararı almaması halinde doların 9 TL'nin altına gerileyebileceğini iddia etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Ekim 2021 11:18
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'Faiz indirimi gelmezse dolar 9 TL'ye gerileyebilir'

Dolar/TL gelişmekte olan para birimleri genelindeki iyimserliğin ve TL'nin daha da değer kaybedeceğine yönelik alınan pozisyonlarının dün sınırlı bir kısmının kar realizasyonu ile kapatılmasıyla rekor seviyelerden sınırlı geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine bu hafta da devam edeceği endişesiyle yükseldiği 9.37 zirvesinden 9.22'ye kadar gerileyen kurda bankanın faiz kararı yön belirleyici olarak izleniyor.

Haftanın en önemli gündem maddesi görülen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı dün başladı. Karar bugün saat 14.00'te açıklanacak.

FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİYLE DEĞER KAYBI BAŞLADI

TCMB'nin Eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen yatırımcı toplantısında çekirdek enflasyona yönleneceğini ve faiz indirimlerinin yakın olduğu yönündeki sinyalleri ile TL'de başlayan değer kaybı düne kadar neredeyse aralıksız devam etti.

Eylül ayına 8.3 civarından başlayan dolar/TL hafta başında yeni rekor olan 9.37 seviyesini gördü. TL Eylül ayı başından beri dolar karşısında yüzde 11 değer kaybederek benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrıştı. TL'den sonra en çok değer yitiren Brezilya realinde kayıp yüzde 6'da kaldı. Ruble ise aynı dönemde dolar karşısında yüzde 3'e yakın değer kazandı.

Gelişmekte olan para birimlerinde ise dün ve önceki gün dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kazancı görüldü. TL'de de benzer şekilde bu değerleme yansıdı.

ANKETLERDE İNDİRİM ÖNE ÇIKIYOR
TCMB'nin enflasyondaki yukarı yönlü risklere rağmen faiz indirimlerinin devam edebileceği endişesi, indirime karşı çıktığı belirtilen PPK üyelerinin değiştirilmesi ve dolardaki küresel güçlü seyir dolar/TL'deki yükselişlerin ana nedeni olarak görülüyor.

Reuters anketine göre TCMB'nin gevşeme döngüsüne TL'deki değer kaybına rağmen bu hafta da devam etmesi beklenirken, indirim beklentilerin yarısı 50 baz puan, diğer yarısı ise 100 baz yönünde oluştu.

Ankete katılan 21 kurumdan 10'u politika faizinin yüzde 17.5'e indirilmesini beklerken, diğer 10 kurum ise yüzde 17 seviyesine çekilmesini bekliyor. Bir kurum ise politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünde.

Dolar/TL bu sabah saat 08.40'ta 9.2450/9.2600 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 10.7700/10.0242, sepet bazında TL 10.0075/10.0240 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise Nisan ortasından bu yana yeni zirveye yakın seyretti. CDS dün yaklaşık 7 baz puan gerileyerek 438/445 baz puandan kapandı.

'İNDİRİM GELMEZSE 9'UN ALTINA DÜŞEBİLİR'
Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dün sınırlı bir kar realizasyonu gördük. PPK öncesi TL'nin daha da değer kaybedeceğine yönelik pozisyonların sadece sınırlı bir miktarı kar realizasyonu ile kapatıldı. Teknik bir hareket olarak görüyoruz" dedi ve ekledi:

"Bugün için TCMB'nin 50-75 baz puan faiz indirimi TL'de fiyatdı diyebiliriz. Bunun çok ötesinde bir indirim gelirse TL'de yeni değer kayıpları görebiliriz. Burada artık yabancılardan ziyade lokallerin hareketlerine bakmayı daha doğru buluyoruz. Lokallerden şirketler bir miktar dövize geçerken nette toplam lokalde belirgin bir dövize yönelim henüz yok. TCMB'nin faizleri sabit tutması ihtimalinde ise alınan pozisyonları göz önüne alırsak kur 9 veya altına doğru düşebilir."

Bankacılar faiz kararı kadar PPK metninin de önemli olacağını belirtiyorlar. TCMB'nin öngörülebilirliğinin son dönemde azaldığına dikkat çeken bankacılar PPK'da geleceğe yönelik yazılı ifadelerin yakından takip edileceğini belirttiler.

#Reuters# faiz indirimi
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