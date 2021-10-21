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Memleket Partisi 54 ilde teşkilatlanma çalışmasını tamamladı

Genel Başkan Muharrem İnce:- "Biz hazırız, Türkiye'yi yönetmeye. Örgütleniyoruz Türkiye'de; 54 ilde kurduk, bu hafta 55'inciyi kuracağız. İlçelerimizi kuruyoruz. Hazırlanıyoruz. 'İttifak yapmaz mısın?' Yaparız kardeşim; seçime kalır 3 ay, bakarız durumumuza, 50 artı 1 alamıyoruz. 'Biz de varız ittifaka' deriz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2021 11:20
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Memleket Partisi 54 ilde teşkilatlanma çalışmasını tamamladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 54 ilde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, 2023 yılındaki seçimlere birkaç ay kala ittifak yapabileceklerini bildirdi.

Balıkesir Öğretmenevi'nde basın mensuplarına gündemi değerlendiren İnce, Türkiye'nin yargısının bağımsız olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin şahlanışa, teknolojik gelişmelere, beyin göçünü durdurmaya ihtiyacının olduğunu savunan İnce, "Türkiye'yi kutuplaşmadan çıkarıp uzlaştıracağız. Biz, bunu başaracağız. İzmir Marşı ile Mehter Marşı'nı yarıştırmayacağız. İzmir Marşı, Mehter Marşı'nın alternatifi değildir. 'Fatih'i sevenler, Atatürk'ü sevenler' olmaz. Fatih de bizim Atatürk de bizim; İzmir Marşı da bizim, Mehter Marşı da bizim." ifadesini kullandı.

Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine değinen İnce, şöyle konuştu:

"64 maddelik bir yasa; o yasanın içinde özellikle çiftçiye, esnafa ciddi yardımlar var. Bu maddelerin içinde bir tanesi, Cumhurbaşkanına araç ve sigarada ÖTV'yi 3 katına kadar artırma yetkisi veriyor. Arkadaşlarımız, o maddede 'evet' oyu vermemiş, görüntüler ortada ama milletimizin lehine olan maddeler var. Milletin lehine olan maddelerde oy kullanılmış. Burada 100 kilogram dana eti var, içine 10 gram domuz eti karıştırmışlar. 'Bu dana etini mundar etmeyin. Bunun içine karıştırmayın bunu' diyoruz ama dana etini destekliyoruz. Adam onun içine 10 gram domuz etini katıp mundar ediyorsa bana ne. Arkadaşlarımızın kullandığı oy, çiftçinin, esnafın lehine olan maddeler. Bu maddede oy kullanmamışlar. Görüntüler ortada. Muhalefetin beslemesi medya, dönüp dolaşıp Memleket Partisinin milletvekilleri, Cumhur İttifakı... Genel Başkan söylüyor, daha kim söylesin?"

- "8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler"

Muharrem İnce, ortada seçim yokken, birkaç yıl sonrası için şimdiden ittifak yapılmasını doğru bulmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman birleştirsinler bu partileri daha iyi. Sanki amca oğlu, dayı oğlu gibi oldu bütün partiler. Böyle parti olur mu? Birleştirin de elektrik, su parası iki ayrı yerden ödemeyin bari. Sizin hiç mi iddianız yok? Siz kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti, tek başına çıkar, 'Ben hazırım' der. Programım, tüzüğüm, kadrolarım, genel başkanım, hazır. Biz hazırız, Türkiye'yi yönetmeye. Örgütleniyoruz Türkiye'de; 54 ilde kurduk, bu hafta 55'inciyi kuracağız. İlçelerimizi kuruyoruz. Hazırlanıyoruz. 'İttifak yapmaz mısın?' Yaparız kardeşim; seçime kalır 3 ay, bakarız durumumuza, 50 artı 1 alamıyoruz. 'Biz de varız ittifaka' deriz. Ne için varız ittifaka? Bu iktidarı göndermek için varız."

İnce, bir gazetecinin seçim barajının düşürülmesi tartışmalarıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Yeni kurulan bir parti oldukları için baraj konusunda yanlış anlaşılmak istemediklerini, baraj korkularının olmadığını vurgulayan İnce, "Hiç öyle bir derdimiz yok. Özgüvenimiz, Allah'a şükür yerinde ama 'Yüzde 10 yüksek mi?' dersen bence yüksek. Öteden beri savunduğumuz bir şey bu. Temsilde adalet, yönetimde istikrar diyoruz. 50 artı 1 alan yönetimde istikrar oluyorsa, temsilde adalet olmuyor burada. Yüzde 9,5 dışarıda kalıyor. Bu doğru değil, bu düşmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısına, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Ali Rıza Büyükuslu, Mahir Bakan, Serkan İleri ve Asuman Ali Güven, Balıkesir İl Başkanı Sinan Diker ile partililer katıldı.

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