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Adalette 'hedef süreler' tutmadı

Adalet Bakanlığı'nın 2021 hedefler tutmadı. 2021'de ceza davalarının ortalama bitiş süresi 259 gün olarak öngörüldü ancak bu süre 382 güne çıktı. 2020'de ise süre 271 gün olmuştu.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 21 Ekim 2021 11:24
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Adalette 'hedef süreler' tutmadı

Adalet Bakanlığı'nın 2021 yılındaki hedefler tutmadı. Cezaevi yapımı hariç. Adalet Bakanlığı cezaevi yapımında hedefinin de üzerine çıktı. Bu yıl 39 yeni cezaevi yapımı planlanmışken, yıl sonunda 68 cezaevi tamamlanacak. 2024 sonuna kadar da üç yılda 40 cezaevi daha yapılacak. 2021'de ceza davalarının ortalama bitiş süresi 259 gün olarak öngörüldü ancak bu süre 382 güne çıktı. 2020'de ise süre 271 gün olmuştu. Uzun süren dava gün sayısında, yüzde 100'den fazla artış yaşandı. Hukuk davaları 277 günde bitecekti ama bu süre de 357 güne yükseldi.

SADECE 53 KİŞİ

Bu yıl 7 bin tutuklu ve hükümlüye okur-yazarlık sertifikası verilmesi planlanırken, sayı sadece 53 kişide kaldı. 100 bin kişiye düşen hakim sayısı da 20 olarak planlandı, 19 oldu. Savcı sayısında ise hedef tuttu. 100 bin kişiye düşen savcı sayısı 9 olarak öngörüldü ve 9 oldu.

Bakanlık verilerine göre tanık ve sanık ifadelerinin elektronik biçimde uzaktan alınmasını sağlayan Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) kurulumu yapılan mahkeme salonu sayısı 800 olarak planlanmasına rağmen 350'de kaldı. Eğitim verilen Adalet Bakanlığı personeli sayısı da 22 bin kişi öngörüldü ancak 15 bin kişi oldu. Eğitim verilen cezaevi personeli sayısı 19 bin olarak planlanmasına rağmen, bu sayı da 15 binde kaldı. Hakim başına düşen dosya sayısı 646, savcı başına düşen dosya sayısı ise 1360 oldu.

#Adalet Bakanlığı
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