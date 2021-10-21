'İhracatçımız finansmana daha rahat erişecek'

Altunyaldız, AA muhabirine, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güçlü ekonomilerin üretime, yatırıma, ihracata ve istihdama dayandığını, ekonomik büyüme ve refahın bu unsurların üzerinde inşa edildiğini söyleyen Altunyaldız, büyümeye katkı sağlayan ihracatın, tarihi rekorlar kırdığını dile getirdi.

Uluslararası ticaretin yüzyıllar boyunca ülkelerin büyümesine ve refahına katkı sunduğunu değerlendirerek Türkiye'de 1980'li yıllardan bu yana gerçekleşen üretim ve ihracattaki dönüşüme dikkati çeken Altunyaldız, 1980'lerde yüzde 50'ler düzeyinde olan sanayi ürünlerinin ihracattaki payının, bugün yüzde 95'lere yükseldiğini ifade etti.

"Son dönemde gerçekleştirdiğimiz güçlü büyümemizin bileşenlerine baktığımızda ihracatın itici gücünü görüyoruz" değerlendirmesinde bulunan Altunyaldız, 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 olan büyüme oranının 10,8 puanının ihracat kaleminden geldiğini, eylül ayı itibarıyla ihracatın, aylık 20 milyar dolar eşiğini de aşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını aktardı.

Geçmişte bir ayda yapılabilen ihracatın artık tek bir günde gerçekleştirildiğini, ihracattaki bu güçlü performansla 2021 sonunda 220 milyar dolarlık seviyeye ulaşılacağını ve Orta Vadeli Program hedefinin de üzerine çıkılacağına inandığını dile getiren Altunyaldız, "Üreterek büyüyen, ihracatla büyüyen güçlü bir Türkiye ekonomisini kararlılıkla inşa ettik ve inşa etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

- "İhracat kredilerine erişimi artırıyoruz"

İhracatçılara yatırım ve üretim teşviki içeren kanun teklifindeki düzenlemelerle ihracatçıların finansmana erişiminin daha kolay ve daha sorunsuz gerçekleşeceğini aktaran Altunyaldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel pazarlarda bayrağımızı dalgalandıran ihracatçılarımızın rekabetçi güçlerini artırmak ve yeni pazarlara erişimini sağlamak için ihracat finansmanını kolaylaştırıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Eximbank'ın iş birliğiyle kurulan İhracatı Geliştirme AŞ ile ülkemizin strateji hedefleri doğrultusunda ihracat kredilerine erişimi artırıyoruz. Böylece ihracatçılarımız daha kolay, daha etkin ve daha az maliyet ile finansmana erişebilecek. İhracat kredilerinde teminat ve kefalet sorunlarını ortadan kaldırarak, ihracatçılarımıza kolaylık sağlıyoruz. Böylece ihracat destekleri stratejik alanlara ve nitelikli ürünlere yoğunlaşacak. İhracatın finansmanına ayrılan kaynakların vergi yükümlülükleriyle daralmasının önüne geçiyoruz. Finansmana erişimi kolaylaşan ihracatçılarımız yalnızca kaliteli üretime ve nitelikli ihracata odaklanacak. Büyümemizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaklar."

- "Finansal riskleri en aza indiriyoruz"

Serbest ticaret bölgelerinde nitelikli üretimi ve yatırımı teşvik ettiklerini, yeni serbest bölgelerin önünü açtıklarını anlatan Altunyaldız, serbest bölgelerin, ülke ekonomisine ve ihracata önemli katkılar sağladığını belirtti.

Dünyanın hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu hatırlatan Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Teknolojinin ve inovasyonun hızlanmasıyla yüksek teknolojili ürünlerdeki gücümüzü artırıyoruz. Serbest bölgelerimizden yapılan ihracatımızda yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 6,7. Keza serbest bölgelerimizdeki birim ihracat değeri de 13,5 dolara kadar yükseliyor. Nitelikli ihracatımızın itici güçlerinden serbest bölgelerimizin sayısını artırmak için yatırımcılarımızı teşvik ediyoruz. Düzenlemelerle birlikte yeni serbest bölgelerin kurulması için vergi istisnalarını hayata geçiriyoruz, finansal riskleri en aza indiriyoruz. İhracatımızın büyümeye olan katkısını artırmak için hazırlanan bu düzenlemeyle ihracatçılarımızın finansmana artık çok daha rahat erişeceğine, stratejik ürün ve pazarlara erişimimizi artırarak ülkemize katma değer sağlayacağımıza inanıyorum."