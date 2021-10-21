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Taksicilere itibar kazandıran haber asılsız çıktı

Sarıyer'de bir taksinin bagajında 1 milyon 800 bin lira unutulduğu ve taksicinin parayı sahibine ulaştırdığı haberi asılsız çıktı. Sözde parayı unutan şahıs Necip Y, olayla ilgili 'tamamen kurgu' diyerek, "O videonun böyle bir amaçla kullanıldığını tahmin etsem buna asla müsaade etmezdim" diye konuştu. Söz konusu taksici ise açıklama yapmak yerine kameralardan kaçmayı tercih etti

Kaynak : DHA
Eklenme : 21 Ekim 2021 11:59
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Taksicilere itibar kazandıran haber asılsız çıktı

İstanbul Sarıyer'de, iddiaya göre Almanya'dan gelen bir kişi bindiği taksinin bagajında içinde 300 bin lira ile 150 bin dolar bulunan valizini unuttu. Bagajı açan taksici, içi para dolu valizi fark etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulanan valiz sahibine ulaştırıldı. Yaşanan bu olay sonrası duraktaki taksiciler peş peşe açıklamalarda yaptı ve 'İnsanlığın ölmediğini' söyledi.

Ancak işin aslı çok başka çıktı.

"KAYBOLAN PARAM YOK, OLAY TAMAMEN KURGU"

'Benim asla böyle bir param olmadı, valizin içinde de şahsi eşyalarımdan başka bir şey yoktu' diyen Necip Y., "Çanta bana aitti ama içinde herhangi bir para yoktu. Olayı baştan sona ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Kamuoyu doğru bilgilensin diye. Şimdi ben Perşembe günü, beyefendinin iddia ettiği gibi Cumartesi falan değil. Perşembe günü İstanbul Teknik Üniversitesi'nin önünden Sarıyer Kaymakamlığı'na gitmek üzere taksiye bindim. Takside sadece kişisel eşyalarımın olduğu, tıraş malzemesidir, elbiselerim, ayakkabılarım ve birkaç tane kitabımın olduğu orta büyüklükte bir çantamı unuttum. İndikten on beş dakika sonra fark ettim ve geri geldim, aramaya çalıştım. Daha sonra ben de hemen o yukarıdaki taksiye, yani bu videoyu çeken taksiciye gittim, durumumu anlattım. Telefonumu bir kağıda yazdım. İsmimin ve telefonumun yazılı olduğu kağıdı taksi durağındaki masaya bıraktılar. Yakın taksilere de anons geçmesi için kendisinden rica ettim. Yoldan geçen bir taksiyi durdurdum ve o taksi ile yakındaki taksi duraklarını tek tek dolaştım ve not bıraktım. İstinye Polis Karakolu'na doğru giderken telefon geldi ve çantamın bulunduğunu söylediler. Polis memuru sağ olsun yardımcı oldu. Ve hızlı bir şekilde Ferahevler'deki taksi durağına geldim. Ben kendisine eşyalarımı bulduğu için teşekkür ettim, minnet duyduğumu söyledim" şeklinde konuştu.

"REKLAM YAPMAK İÇİN YALAN SÖYLENDİ"

Taksici Orhan Aydoğdu'nun kendi reklamını yapmak için böyle bir yalan söylediğini belirten Necip Y. sözlerine; "O arada bize çay da ısmarladı. Yirmi, otuz dakika boyunca orada bekledik. Orada bir samimiyet havası var. Orada bir şakalaşma yapılıyor. Sürekli ben onun çekildiğinin bile farkında değilim. Çekildiğini bilsem böyle bir amaçla kullanıldığını tahmin etsem bunu asla müsaade etmem. Yani bunun için tutanak tutarım. Ayrıca onun yaptığı röportajla ilgili de bazı şeyler söylemek istiyorum. Baktığımda bu bir reklam çalışması gibi, çantanın içinde herhangi bir para yok. İçinde eşyalarım olduğu için orada tamamen espri amaçlı söylendi. O espri yaptı ben de esprili bir şekilde karşılık verdim. Orada herhangi bir para yok, bulunmuş ve kaybolmuş herhangi bir para yok. Sadece eşyalarım bulundu. Ben onun için de kendisine minnettar olduğumu söyledim. Bunun dışında reklamını yapmak için bunu yaptı. Ben öyle düşünüyorum. En azından kendisine ulaştım. Kendisinin bir an önce bu konuyu düzeltmesi için açıklama yapmaya davet ettim. Kendisiyle bizzat görüştüm ve kendisinin çok üzgün olduğunu, bunun bir hata olduğunu, bunu yapmaması gerektiğini söyledi" şeklinde devam etti. Bu durumdan dolayı mağdur olduğunu söyleyen Necip Y., "Gerçekten büyük bir mağduriyet, büyük bir şaşkınlık içindeyim. Ben kendisinin hem bağlı olduğu odayı aradım, şoförler odası, taksici bu arkadaş. Bir yönetici bana döndü, bu konuda çalışma yaptığını hukuk işleriyle ilgilenen birimle konuşacaklarını ve en kısa zamanda bana geri dönüş yapacaklarını söylediler. Ben de bundan sonra eğer açık bir şekilde çıkıp size ve başka basın mensuplarına bu olayı hangi amaçla yaptığını söylerse ve özür dilerlerse bunu düzeltirlerse benim de bunlardan başka bir talebim yok zaten" dedi

Programın ekibi, olayın yaşandığı durağa giderek taksicilerle de konuşmak istedi. Muhabirin soruları karşısında kaçacak yer arayan taksici, kendisini tuvalete kilitledi.

#taksici# haber asılsız
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