Erzurum'da inşaatın 8. katından düşen şantiye şefi öldü
Erzurum'da, çalıştığı inşaattan düşen şantiye şefi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2021 12:32
Merkez Yakutiye ilçesi Prof. Dr. Recep Akdağ Caddesi'nde bir inşaatın 8. katında çalışan ve şantiye şefi olduğu belirtilen Arif Kartal, dengesini kaybederek kaldırıma düştü.
Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Kartal'ı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kartal, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polislerin olay yerindeki incelemesi sonrası Kartal'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.
Bu Habere Tepkiniz
İki Üniversite daha GYUD sözlü sınavında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Hitit ve Ege Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Mühendis kendi isteğiyle tekniker veya memur unvanıyla atanabilir mi?
Teknik Hizmetler Sınıfındaki mühendis unvanlı personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil memur kadrosuna atanması mümkün olup, bu atama görevde yükselme veya unvan değişikliği niteliğinde bir atama olmadığı için sınava tabi değildir.
Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!
https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/36-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=memurlar-icin-en-avantajli-krediler_adv1091
Ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek
Sabah Gazetesinde yer alan habere göre ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek, şube müdürleri ve genel müdür yardımcıları da kapsama alınacak.
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Saadet zincirine katılan Diyanet personeli, memuriyetten çıkarılır mı?
Danıştay 12. Dairesi, muhtelif tarihlerde internet üzerinden piramit yöntemiyle para kazandıran vb. sistemlerle parasal işlemler gerçekleştirdiği ve bu sistemleri çevresindekilere tavsiye eden imam-hatibin memuriyetten ilişiğinin kesilmesi işlemini iptal eden ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun buldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti
Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan disiplin cezasıyla ilgili maddeyi iptal etti.
Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?
Bu yazımızda, okuyucularımızın desteği ve teveccühü ile 2000 yılından bu yana yayında olan memurlar.net'in hazırlamış olduğu servislerden okuyucularımızın en fazla nasıl fayda sağlayacağına ilişkin bilgilere yer verilmeye çalışılacaktır. Başka bir deyişle okuyucu rehberi hazırlanmaya çalışılmıştır.
Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı
Ankara İdare Mahkemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığın görevde yükselme sınavının milli emlak müdürlüğü için yapılan mülakatın tümünün yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
'Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz?'
"Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz?" İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin dönüşünde verdiği mesajlara dair ayrıntılar...
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı