Erzurum'da inşaatın 8. katından düşen şantiye şefi öldü

'Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz?'

"Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz?" İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin dönüşünde verdiği mesajlara dair ayrıntılar...