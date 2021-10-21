AA muhabirinin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, dün AK Parti milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle istişare toplantısında yaptığı sunumdan derlediği bilgiye göre, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla resmi okullarda 15 milyon 506 bin 244, özel okullarda 1 milyon 329 bin 782 ve açık öğretimde 600 bin 506 olmak üzere toplam 17 milyon 436 bin 532 öğrenci eğitim görüyor.

Türkiye'deki dersliklerin yarısından fazlasında öğrenci mevcudu 1-25 arasında olmak üzere tüm sınıfların yüzde 56,1'ini, 35'ten fazla öğrenci bulunan sınıfların oranı ise yüzde 13,4'ü kapsıyor.

- Okulda yüz yüze eğitime geçişini genel görünümü

18 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitimin ilk 6 haftasına yönelik veriler, okulların genel görünümüne ilişkin tabloyu ortaya koydu.

Buna göre, pozitif vakalar dolayısıyla eğitime ara verilen sınıfların tüm sınıflar içindeki oranının oldukça düşük olduğu görüldü.

Karantina süresinin 10 güne indirilmesinin ardından kapalı sınıf oranı yüzde 0,2 olarak belirlendi. Özellikle karantina süresinin 10 güne düşürülmesinden sonra Türkiye geneli vaka sayısı artmasına rağmen kapalı sınıf oranları önemli ölçüde azaldı.

Kapatılan şube oranlarının illere dağılımı incelendiğinde oranların en düşük olduğu il yüzde 0,01 ile Şırnak, en yüksek olduğu il yüzde 1,95 ile Karabük. Karadeniz bölgesindeki illerde sınıf kapama oranları diğer bölgelerden kısmen yüksek.

- Öğrenci devamsızlıkları ve öğretmenlerin aşılanma oranları

Yüz yüze eğitimde ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde öğrencilerin okula devam oranları yüksek.

İlköğretim kademesinde öğrencilerin yaklaşık yüzde 94'ü, ortaöğretimde ise yüzde 89'u 10 gün veya daha az devamsızlık yaptı.

Türkiye genelinde resmi okullarda 999 bin 563 ve özel okullarda 172 bin 328 olmak üzere toplam 1 milyon 171 bin 891 öğretmen görev yapıyor.

Öğretmenlerin aşılanma oranları ağustos ayı başından bu yana Türkiye genelinden yüksek oldu. Öğretmenlerin tek doz aşılanma oranları yüzde 92,5, iki doz aşılanma oranları yüzde 86,2.

En az bir doz aşı olan öğretmen oranının en düşük olduğu il yüzde 83,8 ile Bingöl ve en yüksek olduğu il yüzde 96,2 ile Edirne.

- Okul düzeyinde uygulamalar

İl milli eğitim müdürlükleri ve okul yöneticileriyle birlikte okulların fiziki koşulları ve mevcudu dikkate alınarak okul giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve ikili eğitime geçilmesine yönelik düzenlemeler yapılabiliyor.

Türkiye genelinde 18 Ekim 2021 itibarıyla 289 okul fiziki koşulları ve mevcudu dolayısıyla ikili eğitime geçiş yaptı.

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilere pansiyon hizmetleri de sunuldu. Pansiyonlarda toplam 317 bin 315 öğrenci kalıyor, bu sayı pansiyonların mevcudunun yüzde 59'unu kapsıyor.

- Destek personelinin artırılması ve aşılanması

Salgının özel koşulları dolayısıyla destek personelinin artırılması ve bu personelin aşılanması için gerekli çalışmalar yapıldı.

En az bir doz aşı yapılan destek personelinin oranları yüzde 96,1 ile yüzde 97,3 arasında değişiyor.

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında mevcut 71 bin temizlik personeline ek olarak 42 bin yeni temizlik personelinin istihdam edilmesinin ardından okullardaki temizlik personeli toplam 113 bine yükseldi.