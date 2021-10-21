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51 yaşındaki polis memuru koronadan hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 51 yaşındaki polis memuru Bilal Öztürk için, görev yaptığı Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2021 13:01
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51 yaşındaki polis memuru koronadan hayatını kaybetti

Törene, Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Öztürk'ün meslektaşları ve yakınları katıldı.

İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, yaptığı konuşmada, Bilal Öztürk'ün örnek bir polis memuru olduğunu ve büyük üzüntü yaşadıklarını vurguladı.

Gezer, konuşmasında, Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Nejat Uygur'un uzun yıllar sahnelediği "Cibali Karakolu" oyununun sonunda yer alan "Polisim" şiirini seslendirirken, gözyaşlarını tutamadı.

Dua edilmesinin ardından Öztürk'ün naaşı, memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesine uğurlandı.

Kovid-19 testi 5 Ekim'de pozitif çıkan ve 7 Ekim'de Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Öztürk'ün dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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