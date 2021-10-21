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CHP, 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışmasını PM'de ele alacak

Muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem için "ortak metin" oluşturma toplantıları sürerken CHP'nin ayrıntıları belli olan çalışması ve muhalefetin uzlaştığı konular yarın Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak PM'de masaya yatırılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2021 13:36
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CHP, 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışmasını PM'de ele alacak

Muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem için "ortak metin" oluşturma toplantıları sürerken, CHP'nin ayrıntıları belirlenen çalışmasını ve muhalefetin üzerinde uzlaştığı konular, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısında ele alınacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, CHP'nin Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı eş güdümünde hazırlanan güçlendirilmiş parlamenter sistem raporunun ilkeleri belli oldu.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından son şekli verilen rapor İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin hukukçu kurmaylarının katıldığı toplantıda ilgililere sunulurken, her partinin çalışmasının değerlendirilerek bir "ortak metin" oluşturulacağı belirtildi.

Toplantılar sonunda oluşturulacak metnin aralık ayında ortak bir metne dönüştürülerek muhalefet partilerinin seçim vaadi olarak kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Bu çalışmalar devam ederken CHP, yarın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştireceği PM'de hem kendi çalışmasını hem de toplantılarda gelinen noktayı değerlendirecek.

Kılıçdaroğlu'nun liderlerle yaptığı görüşmelerde gündeme gelen konuların da değerlendirileceği PM'de parlamenter sisteme geçiş için nasıl bir süreç planlandığı üzerinde durulacak.

- CHP'nin çalışmasında neler var?

CHP'nin daha önce açıklanan ve 29 başlıkta toplanan güçlendirilmiş parlamenter sistem raporunda, Cumhurbaşkanının partiler üstü ve tarafsız konuma getirilmesi yer alıyor.

Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki ilişkiler için kuvvetler ayrılığı ilkesinin hayata geçirilmesi vadedilen CHP çalışmasında, yürütmenin yargı üzerindeki vesayetinin kaldırılacağı, bağımsız ve tarafsız yargının tesis edileceği belirtiliyor.

Güçlü bir demokrasi için güçlü Meclis, güçlü milletvekili yapısının sağlanacağı vurgulanan metinde, başta Anayasa olmak üzere mevzuatın ise darbe hukukundan arındırılacağı kaydediliyor.

- Halkın Meclise kanun önerisi verebilmesi öngörülüyor

Mecliste bir "Kesin Hesap Komisyonu" oluşturulacağı ve bu komisyonun başkanlığının ana muhalefet partisine verileceği bildirilen çalışmada, Sayıştayın gerçek işlevine kavuşacağı ve raporlarının tamamının Meclise sunulacağı belirtiliyor.

"Aile Destekleri Sigortası Kurumu"nun hayata geçirileceği kaydedilen çalışmada, halkın da Meclise kanun önerisi verebilmesine imkan sağlanması öngörülüyor.

CHP çalışmasında, yeni bir merkez-yerel dengesi kurulması, yerel yönetimlerin gelirlerinin arttırılması, kayyum uygulamalarına son verilip seçimle gelenin seçimle gitmesinin güvence altına alınması gibi ilkeler yer alıyor. YÖK'ün kaldırılması vadedilen çalışmada, kamu yönetiminde liyakatin esas olması, başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlık ve güvencesinin sağlanması prensipleri bulunuyor.

KAPAT [X]

Hakimler ve Savcılar Kurulunun kaldırılarak Adalet Yüksek Kurulu oluşturulması, söz konusu kurulun yargıçlar ve savcılar olmak üzere iki ayrı daire şeklinde örgütlenmesi, gelecek nesiller için "ekosistem" hakkı korunarak, "Çevre Yargısı"nın oluşturulması da çalışmada yer alan başlıklar arasında.

#CHP# Kemal Kılıçdaroğlu# Parlamender sistem
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