Başkentliler seçti, yeni tabelalar yerini aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlilerin seçtiği kırmızı ağırlıklı beyaz yazılı ve siyah şerit tasarımlı yeni Ankara fontu ile hazırlanan tabelaların, cadde ve sokaklar ile bina numaralarında uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi tarafından, kente özgü değerleri korumak ve reklam tabelalarının yarattığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla Başkent Mobil üzerinden anket düzenlendi.

Tabelaların tasarımına ilişkin oylama sonucunda, kırmızı ağırlıklı, beyaz yazılı ve siyah şerit üzerine yeni Ankara Fontu ile yazılan tasarım Ankaralılardan en çok oyu aldı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tasarım için eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan levha ve bina numaralarını geri dönüştürerek, maliyeti yarı yarıya düşürmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, ekonomik ömrünü tamamlamış bir tabelanın maliyeti 80 lira iken, atölyede geri dönüştürülen tabelalar sayesinde yeni tabelaların maliyetini en fazla 50 liraya mal eden ekipler, günlük 500 tabela basımı gerçekleştiriyor.

Ulus ve Atakule arasında belirlenen Ankara'nın en işlek 172 cadde ve sokağının tabelası ile bina numara levhalarının montaj işlemine başlanırken, Fen İşleri Daire Başkanlığının kendi atölyesinde hazırlanan levhaların 2 ay içerisinde yerlerine asılması planlanıyor.