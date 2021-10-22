Süresiz sözleşmeliye kadro kararları Danıştay'a taşındı
İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu süresiz sözleşmeli personele 3 yıldan sonra memur kadrosu verilip- verilmemesi yönündeki istinaf kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi için Danıştay'a başvurdu.
663 sayılı KHK'ya eklenen 45/A maddesi gereğince, 29 Ekim 2016 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına atanan sözleşmeli personele 3 yıldan sonra kadro verilmektedir.
Sağlık Bakanlığı 29 Ekim 2016 öncesinde atanmış sözleşmeli sağlık personelinin kadro taleplerine ise olumsuz cevap vermektedir.
Açılan davalarda bazı istinaf mahkemeleri 29 Ekim 2016 öncesinde atanmış sözleşmeli sağlık personeline kadro verilmesi gerektiği yönünde karar verirken bazıları ise verilmemesi yönünde karar vermiştir. Örneğin İzmir ve Erzurum istinaf mahkemeleri personel lehine Konya ve Samsun mahkemeleri ise personel aleyhine karar vermiştir.
İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, 2576 sayılı Kanunun 3/C maddesinin 4. fıkrasının (c) beni uyarınca, süresiz sözleşmeli personele 3 yıldan sonra memur kadrosu verilip- verilmemesi yönündeki istinaf kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi için Danıştay'a başvurdu.