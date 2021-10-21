Yeni araştırma: Aşı olmayan herkes koronaya yakalanabilir!

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken Yale Halk Sağlığı'ndaki araştırmacılar yeni bir aşı çalışmasına imza attı. Aşı olmayan kişilerin koronavirüse yakalanma oranlarını incelemeye koyulan bilim insanları, doğal bağışıklık hakkındaki diğer verileri de inceledi.

The Times'ta yer alan habere göre oluşturulan bir modelde herkes virüse yakalanmış olsaydı ve yine virüse karşı aşılanmış olsaydı bu koşullar altındaki salgının seyri nasıl olurdu, sorusunu cevaplandırmak üzerine kuruluyor.

Çalışmaya katkı sağlayan Hayley Hassler'e göre ilk enfeksiyondan sonra yaklaşık üç ay içinde tekrar hastalığı geçirmek yüzde 5 oranında olarak hesaplandı. 16 içinde bu oran yüzde 50'ye kadar çıkıyor. Bu sayının değişebilir olduğunu da vurgulayan araştırmacılar Covid-19'a ek olarak Sars-CoV-1, MERS(Orta Doğu solunum sendromu) gibi hastalıkları da inceliyor.

Koronavirüse benzeyen bu viral hastalıkların seyrinin incelenmesi nispeten yeni bir hastalık olan Kovid-19'a göre daha fazla veriyi işlemeyi sağlıyor. Araştırmacı ve makalenin baş yazarlarından olan Yale biyoistatistik profesörü Jeffrey Townsend bir basına verdiği bir demeçte bulaşıcı bir hastalığın yeniden enfeksiyon oranını belirlemek için yeterli veri toplamanın normalde birkaç yıl alacağına vurgu yapıyor.

Çalışmanın genel amacı ise küresel salgının bu noktasında ampirik olarak cevaplamanın imkansız olacağı bir soruyu cevaplandırmaktı. Bu da, yeni tip koronavirüsün bulaştıktan sonra ne kadar süre sonra tekrar yakalanılacağıydı. Yeniden bu virüse yakalanmadan önce, bağışıklık kazanmanın nispeten kısa bir sürede gerçekleşmesi gerektiği ortaya çıktı.

Hassler, "Sonuçlarımız, birden fazla virüsü kapan(enfekte olan) bireyde ortalama bağışıklık sürelerinin azalmasına dayanmaktadır. Bu bireylerden herhangi biri, bağışıklık durumuna, çapraz bağışıklığa, yaşa ve diğer birçok faktöre bağlı olarak daha uzun veya daha kısa bağışıklık süreleri yaşayabilir." diyor.

Öte yandan diğer çalışmalar ise virüse karşı doğal bağışıklığın nispeten hızlı bir şekilde düşmeye başladığını da gösteriyor. Danimarka'da yapılan bir araştırma, 65 yaşın altındaki kişilerin en az altı ay boyunca yaklaşık yüzde 80'e kadar bağışıklığının olduğunu gösterirken, 65'in üzerindekilerin ise yüzde 47'ye sahip olduğunu öne sürdü.