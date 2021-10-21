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Erdoğan: Suya kademeli tarife geliyor

1. Su Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırlanan eylem planı doğrultusunda suya kademeli tarife getirileceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2021 15:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1. Su Şurası"na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Şuraya Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılan Erdoğan, "Suyun tasarruflu kullanımını hedefleyen kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır" dedi.

Erdoğan'ın açıkladığı bildirgedeki dikkat çeken düzenlemeler şunlar:

- Havza bazlı eylem planları hazırlanacak. 2023'ten itibaren tam maliyet esaslı su ve atık su ile ilgili çalışmalara başlanacak.

- Suyun tasarruflu kullanımını hedefleyen kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır.

- Atık suların uygun kaliteye getirilerek tarım başta olmak üzere yeniden kullanım sağlanacaktır.

- Su yönetimi hukuki boşlukları ortadan kaldıracak kanunlar hazırlanacak.

- Ekonomik olarak sulanabilir arazilerde modern sulama teknikleri yaygınlaştırılacak.

- Barajların etkili bir şekilde işletilmesi için gerekli yasal mevzuat düzenlenecek.

- Mevcut barajların ekonomik ömürlerinin uzatılması için gerekli önlemler alınacak.

- Yeraltı barajlarının planlanması ve inşasına hız verilecek. Ülke genelinde devam eden 90 adet içme suyu projesiyle 18 milyon nüfusu daha, yıllık ilave 1,8 milyar metreküp içme suyuna kavuşturacağız.

- Sulama projelerinde, özel sektörü de içine alan yeni finansman modelleri geliştirilecektir.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

"Su kaynakları üzerindeki baskı her geçenyıl daha çok artıyor. Temiz su kaynakları hızla azalıyor. 2050 yılında yaklaşık 6 milyar kişinin temiz suya ulaşamayacağı düşünülüyor.

Türkiye su zengini bir ülke değildir. Ortalama yağış miktarımız da dünya ortalamalarının altındadır. Zaten çok zengin olmadığımız kullanılabilir su potansiyelimizin daha da azalacağını gösteriyor.

KAPAT [X]

Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir. Geleceğimizin parmaklarımızın arasından akıp gitmemesi için tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyor.

Sadece ülkemizde kalmadık, Afrika'da da su yatırımları gerçekleştirdik. 2 milyona yakın insanı temiz içme ve kullanma suyu ile buluşturduk. Özellikle Suriye'de güvenlik ve insani yardım faaliyeti yürüttüğümüz bölgelerde açtığımız su kuyularıyla 1.5 milyon kardeşimizin ihtiyacını karşıladık.

Su Şurası'nda 11 ayrı çalışma grubunda tüm konuları çalışarak stratejilerimizi ilgili kesimlerin görüşlerini alarak belirledik. 28 maddelik bildirgeyi sizlerle paylaşıyorum."

#erdoğan# su şurası
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