İYİ Partili iki vekilden 'öğrenci affı' teklifi

İYİ Parti'li Sunat ve Öztürk, Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Sunat, 2019 itibarıyla devamsızlık, kayıt dondurma, ekonomi, Kovid-19 salgını ve psikososyolojik nedenlerle yaklaşık 500 bin üniversite öğrencisinin kaydının silindiğini söyledi.

Sunat, üniversite öğrencilerinin barınma ve ekonomik sorunlar başta olmak üzere birçok problemle karşı karşıya kaldığını, "azami öğrenim süresine" ilişkin uygulamanın da başka bir sorun olduğunu belirtti.

Daha önce Yükseköğretim Kanunu'nda azami öğrenim süresiyle ilgili değişiklikler yapıldığını hatırlatan Sunat şöyle konuştu:

"Bu düzenlemeye göre; iki yıllık ön lisans bölümlerinin azami öğrenim süresi dört yıl, dört yıllık lisans bölümlerinin azami öğrenim süresi yedi yıl, beş yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi 8 yıl ve 6 yıllık lisans bölümlerinin azami öğrenim süresi ise 9 yıl olarak kararlaştırıldı. Bu karar 2014-2105 akademik yılı ve öncesi girişli ön lisans ve lisans öğrencilerini de kapsıyor. Yasal düzenleme 26 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen idare hukukuna uygun olmayacak şekilde, bu kanun maddesinin başlangıcı 2014 Eylül'ünde geçerli olacak şekilde ifade edilmiştir. Bu durum 'hukukun kişinin aleyhine geriye yürümezlik' ilkesine de aykırıdır. Bu nedenle öğrencilerin normal şartlarda 26 Kasım 2021 tarihine kadar öğrenciliklerinin devam etmesi gerekir. Öğrencilerin ilişiği bu usulsüz uygulama ile 2,5 ay önce kesiliyor ve hak kayıpları ortaya çıkıyor. Üniversitelerin büyük bir kısmı bu durumda olan öğrencilerin ilişiklerini kesmişler, bazı üniversiteler azami süre uzatımını bahar dönemine erteleyen kararlar almışlardır. Üniversiteler arasında uygulamada bu konuda bir netlik ortaya çıkmamıştır."

Denizli Milletvekili Öztürk ise ülkenin gerçeklerine bakıldığında azami eğitim süresinin bazı öğrenciler için yeterli olmadığının görüldüğünü ifade etti.

Salgında yapılan düzenleme ve alınan önlemlerin bütün öğrencileri kapsamadığını ileri süren Öztürk; sağlık, psikolojik, ekonomik gibi farklı sebeplerle öğrencilerin yeterince eğitim alamadıklarını, bu nedenle öğrenimlerini azami süre içerisinde tamamlayamadıklarını dile getirdi.

Öztürk, bu öğrencilerin tekrar okullarına dönmesi için terör suçları hariç olmak üzere genel af öngören kanun teklifi verdiklerini kaydetti.