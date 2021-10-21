47 yaşındaki sağlık çalışanı koronadan hayatını kaybetti
Trabzon'un Of ilçesinde görevli sağlık çalışanı, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2021 17:20
Of Devlet Hastanesinde görev yapan 47 yaşındaki Hüseyin Taflan, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.
KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavisine başlanan ve durumu ağırlaşan Taflan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Taflan'ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaşan İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık camiasına baş sağlığı diledi.