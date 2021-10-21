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'Ankara Büyükşehir, tohumları CHP'li vekilin şirketin aldı'

Ankara Büyükşehir Belediyesi 10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton buğday tohumu hibe edeceğini duyurdu. Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre, buğday tohumları CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un ortakları arasında bulunduğu "Trakya Tarım ve Veterinerlik Ticaret Ltd. Şti"den alındı. Bunun karşılığında firmaya 45 milyon lira ödendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Ekim 2021 17:51
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'Ankara Büyükşehir, tohumları CHP'li vekilin şirketin aldı'

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre, Başkent Ankara, CHP'nin yönetiminde olan büyükşehir belediyesi ile CHP'li milletvekilinin tohumluk buğday alışverişi ile çalkalanıyor.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentli üreticilerin yıl içerisinde kuraklık nedeniyle yaşadıkları ekonomik zararı telafi etmek ve üretime devam edebilmeleri için 25 ilçede tarımsal üretim yapan çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtacağını açıklamıştı. 10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton buğday, 6 bin 359 çiftçiye ise 3 bin ton arpa tohumu yüzde 90 hibe, yüzde 10 çiftçi katkı payı ile dağıtılacak. İddialar da bu noktada buğday tohumluğu konusunda devreye giriyor.

9 BİN TON BUĞDAY 45 MİLYON TL
Buna göre, Büyükşehir Belediyesi söz konusu 9 bin ton buğday tohumunu CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un da ortakları arasında bulunduğu Trakya Tarım ve Veterinerlik Ticaret Ltd. Şti. adlı firmadan tedarik etti. 9 bin ton buğday karşılığında ise ilgili firmaya 45 milyon lira ödeme yapıldığı belirtiliyor.

#Trakya Tarım# İlhami Özcan Aygun
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