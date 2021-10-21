Erzurum Valisi: Kent sınırlarında terörist kalmadı

Erzurum İl Koordinasyon Kurulu 4. dönem toplantısı, Vali Okay Memiş başkanlığında valilik toplantı salonunda, kaymakamlar, kurum müdürleri, belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, kente istihdam, turizm ve hayvancılık alanlarında önemli yatırımların kazandırıldığını aktardı.

Erzurum'da 2021 yılı 4. dönem itibariyle kamu yatırımlarında toplam 674 proje olduğunu ifade eden Memiş, "Proje tutarlarının toplamı 16 milyar 11 milyon 859 bin 468 lira. Program yılı ödeneği 1 milyar 678 milyon 13 bin 898 lira ve harcama tutarı da 1 milyar 131 milyon 491 bin 736 lira olarak gerçekleşmiştir" bilgisini verdi.

Memiş, kamu harcamalarının ve yapılan yatırımların projelerinin kente ayrı bir değer kattığını söyledi.

Eğitimden spora, özelden kamu yatırımlarına varıncaya kadar önemli çalışmaların yürütüldüğünü ve en önemli çalışmaların ise terörle mücadele kapsamında yapıldığını anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Erzurum olarak eğitimde özellikle Türkiye ortalamasının üstündeyiz. Çok kötü durumdaydık ve çok iyi yerde değildik, şimdi zirvedeki illerin arasına girdik. Üç yıldır uygulanan projelerle tabandan tavana çıkardılar. İstenince oluyormuş. Kent olarak kültür turizm hizmetleri, sosyal kültürel hizmetler, belediyelerimizin hizmetleri açısından da çok iyi bir yerdeyiz. Büyükşehir Belediyesi 20 ilçe ve 2 bin köye yetişmeye çalışıyor. Köy yollarının pırıl pırıl olması, içme suyu projeleriyle, kentsel dönüşüm projeleriyle güzel hizmetler yapılıyor. Erzurum'da her alanda önemli çalışmalar yapılıyor. Asayiş ve terörle mücadele de ise göreve başladığımızda onlu vakalarla ifade edilen terör örgütü mensuplarından bir tanesi bile kalmamıştır. Erzurum sınırlarında bir tane terörist unsur bulunmamaktadır."

Kentin gelişimi için yatırımların devam ettiğini kaydeden Memiş, istihdam, tarım, hayvancılık ve turizm alanında yürütülen projelerle ilgili bilgi verdi.

Toplantı, kurum müdürlerinin yatırım projeleri hakkında sunum yapmasının ardından sona erdi.