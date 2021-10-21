Kılıçdaroğlu'ndan 'faiz' açıklaması: Ülkeyi açlığa götürüyorlar

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmesiyle birlikte Dolar, TL karşısında rekor bir yükselişle 9,49'a kadar çıktı. Tarihin en yüksek seviyesini gören doların artışı karşısında muhalefet liderleri, üst üste paylaşımlar yaparak tepki gösterdi. Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da paylaşım yaparak doların yükselişi karşısında adeta ateş püskürdü.

KILIÇDAROĞLU: ÜLKEYİ AÇLIĞA DOĞRU GÖTÜRÜYORLAR



Geçtiğimiz hafta bürokratlara "Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun" çağrısı yapan ve Merkez Bankası'na giderek Şahap Kavcıoğlu ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, doların rekor yükselişinin ardından Twitter'dan şunları söyledi:

"Ülkenin şerefli bürokratlarına seslendim; bir de tabii ki şahsın bürokratları var. Onların ne olduğu bugün daha da aşikar oldu. Şahıs ve şürekası ülkeyi açlığa doğru götürüyor. Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu. Başka bir izahı yok!"