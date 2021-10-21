İyot eksikliği zeka geriliğine neden olabilir

'Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi'
'Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi'
'Rumba dansı' öğretirken sınırları aşan öğretmen 'memuriyetten' atıldı!
'Rumba dansı' öğretirken sınırları aşan öğretmen 'memuriyetten' atıldı!
'Gelecek Türkiye'si bugünden çok daha güçlü olacak'
'Gelecek Türkiye'si bugünden çok daha güçlü olacak'
Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı
Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı
Dolar günü rekorla kapattı: 9,47 TL
Dolar günü rekorla kapattı: 9,47 TL
Dokuz başlıkta memurlara yapılan sosyal yardımlar
Dokuz başlıkta memurlara yapılan sosyal yardımlar
Korona nedeniyle en çok sınıf kapatılan il
Korona nedeniyle en çok sınıf kapatılan il
Ekonomistler, faiz kararına ne dedi?
Ekonomistler, faiz kararına ne dedi?
Erdoğan: Suya kademeli tarife geliyor
Erdoğan: Suya kademeli tarife geliyor
Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı
Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı
Diyanet, 16 bayan il müftü yardımcısı alacak
Diyanet, 16 bayan il müftü yardımcısı alacak
Tunceli'de bir asker şehit oldu
Tunceli'de bir asker şehit oldu
Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi
Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi
Makam şoförünü yönetim kurulu üyesi yapmış!
Makam şoförünü yönetim kurulu üyesi yapmış!
Erdoğan CHP'ye karşı hazırlanan filmi 'seviyesiz' bulmuş
Erdoğan CHP'ye karşı hazırlanan filmi 'seviyesiz' bulmuş
Erdoğan: 10 büyükelçiyi ülkemizde ağırlama lüksümüz olamaz
Erdoğan: 10 büyükelçiyi ülkemizde ağırlama lüksümüz olamaz
Arınç: Ak Parti'nin oyları düşüyor demedim
Arınç: Ak Parti'nin oyları düşüyor demedim
'Faiz indirimi gelmezse dolar 9 TL'ye gerileyebilir'
'Faiz indirimi gelmezse dolar 9 TL'ye gerileyebilir'
Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk'un yeni imajı
Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk'un yeni imajı
2021/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2021/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Yardımcı kaynaklar Kasım'dan itibaren ücretsiz dağıtılacak
Yardımcı kaynaklar Kasım'dan itibaren ücretsiz dağıtılacak
ESK, Teftiş Başkanlığında kıdem süresini 5 yıla düşürdü
ESK, Teftiş Başkanlığında kıdem süresini 5 yıla düşürdü
Zorunlu trafik sigortasında teminat hadleri arttırıldı
Zorunlu trafik sigortasında teminat hadleri arttırıldı
5 Kamu Kurumu toplamda 262 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 262 personel almak için ilana çıktı
Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık katil tespit edildi
Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık katil tespit edildi
'Ya zam gelir' korkusu ile harcamalar öne alınıyor
'Ya zam gelir' korkusu ile harcamalar öne alınıyor
Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye: Mizansene gerek yoktu
Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye: Mizansene gerek yoktu
Bakan Koca: Okulların kapanması söz konusu değil
Bakan Koca: Okulların kapanması söz konusu değil
Kooperatiflere ilişkin kanun teklifinin 4 maddesi kabul edildi
Kooperatiflere ilişkin kanun teklifinin 4 maddesi kabul edildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ana sayfaHaberler Sağlık

İyot eksikliği zeka geriliğine neden olabilir

21 Ekim Küresel İyot Eksikliği gününde İyot tüketiminin önemi hakkında bilgiler veren Endokrinoloji uzmanı Dr. Cafer Kaya, yeterli iyot alımının çocukların zeka gelişimi açısından önemli olduğunu vurguladı. Kaya, Dünyada iyot eksikliği nedeniyle yeterli seviyede zeka gelişimini tamamlamamış yaklaşık 30 milyon çocuk olduğunun altını çizdi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 21 Ekim 2021 19:27
Yazdır
İyot eksikliği zeka geriliğine neden olabilir

İyot alımının çocukta zeka gelişimi, yetişkinlerde ise tiroid fonksiyonu ve üreme sağlığı için çok önemli olduğunu belirten Endokrinoloji uzmanı Dr. Cafer Kaya konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

TİROİD HORMONLARI İÇİN ÖNEMLİ

Vücudun büyüme, gelişim ve enerji metabolizmasını yöneten tiroid hormon fonksiyonlarının sağlıklı sürdürülebilirliği için iyot düzeylerinin yeterli olması gerektiğini vurgulayan Emsey Hospital Endokrinoloji uzmanı Dr. Cafer Kaya, yeterli iyot alınmaması halinde tiroid bezinin kendisi ve nodül varsa nodüllerde büyüme izlenmesi durumunda bazı şikayetlerin de ortaya çıkabileceğini söyledi.

İyotun tiroid bezinin hormon üretiminde vazgeçilmez element olduğunu söyleyen Dr. Cafer Kaya, Tiroid hormonları öncelikle beyin olmak üzere vücutta pek çok başka organ ve yaşamsal süreçlerde önemli işlevlere sahip. Fakat iyot eksikliği sebebiyle kaslar, kalp, böbrek ve özellikle de gelişmekte olan beyin olumsuz etkilenebilir" dedi.

İYOT EKSİKLİĞİ YAŞAYANLARIN SAYISI YÜKSEK

Dünya genelinde insanların iyot düzeylerinin azaldığını belirtilen Dr. Cafer Kaya, beyin hasarı dahil ciddi semptomlara neden olan bu durumun çevresel toksinler, gıda katkıları, iyot emilimiyle etkileşen pek çok kimyasalın yaygın olarak kullanılması ve gıdalardan yetersiz iyot alımı olduğunu söyledi. Gıdalardaki iyot eksikliği nedeniyle bölgesel tiroid bezinin büyümesi sonucunda insanlarda endemik guatrın görüldüğünü söyleyen Dr. Cafer Kaya, kanserin önlenmesinde de iyot tüketiminin önemli olduğunu vurguladı. Kaya, yapılan çalışmalar neticesinde çocukların önemli bir kısmında iyot eksikliği tespit edilmesi neticesinde ülke çapında iyot eksikliği ve endemik guatr ile mücadele anlamında tüm gıdalarda iyotlu tuz kullanılması gerektiğine karar verildi" dedi. İyot eksikliğinin neden olduğu diğer olumsuzluklar hakkında da şu bilgileri paylaştı;

"İyot eksikliğinde metabolizma hızı azalır, daha az enerji üretilir ve hücrelerin yenilenmesi yavaşlar. Hipotiroidi, demir eksikliği anemisi, kolesterol düzeylerinde artış, endemik guatr, kısırlık, bebek ölümünde artış, fibrokistik meme hastalığı, damar sertliği için bir risk faktörüdür. Boynun önündeki şişlik (guatr),nefes darlığı, yutma güçlüğü, kilo almak, yorgunluk, güçsüzlük, saçlarda dökülme, cilt kuruluğu, öğrenme ve hafıza problemleri, ısınamamak, kalp hızında yavaşlama, gebelik ve hamilelik ile ilgili sorunlar, adet düzensizliği veya adet dönemlerinin daha ağır geçmesine neden olur."

MEME KANSERİ İLE İLİŞİKİSİ

Endokrinoloji uzmanı Cafer Kaya, tiroid ve memenin, vücutta iyotu tutan en önemli iki organ olması sebebiyle, memenin hamilelikte ve özellikle emzirme döneminde yüksek bir iyot konsantrasyonuna sahip olduğunu söyledi. Kaya, "İyot eksikliğine bağlı gelişen hipotiroidi durumu meme kanseri riskini azaltıyor ama iyot düzeyi ve tiroid fonksiyonları normal olan kişiler meme kanseri riskini azaltmak için iyot takviyesi almamaları gerekir" diye konuştu.

FAZLASI ZARARLI OLABİLİR, TEST YAPTIRILMALI

Eksikliği kadar İyot fazlalığının da insan sağlığına zararlı olabileceğini belirten Endokrinoloji uzmanı Dr. Cafer Kaya, özellikle hamile kadınların ve emziren annelerin belirtilen dozların üzerinde iyot kullanmamaları gerektiğinin altını çizdi. İyot fazlalığının tiroidin papiler kanserine ve hipertiroidiye neden olabileceğinden iyot kullanımında mutlaka doktora danışılması gerektiğini ifade etti. İdrarda iyot atılımı testi ile vücuttaki iyot miktarının öğrenilebildiğini söyleyen Kaya, özellikle Hashimoto tiroiditi veya hipotiroidizm durumlarında iyot takviyesinin doktor tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

#
Yeni araştırma: Aşı olmayan herkes koronaya yakalanabilir!
Yeni araştırma: Aşı olmayan herkes koronaya yakalanabilir!
Diş fırçası ve macunu kişiye özel seçilmeli
Diş fırçası ve macunu kişiye özel seçilmeli
KTÜ'den 'korona ilacı' açıklaması: 4 ilaç Faz3 aşamasında
KTÜ'den 'korona ilacı' açıklaması: 4 ilaç Faz3 aşamasında
TURKOVAC, 2 doz Sinovac olanlara 3. doz olarak uygulanıyor
TURKOVAC, 2 doz Sinovac olanlara 3. doz olarak uygulanıyor
Prof. Kurugöl: 3'üncü doz BioNTech uygulanması için erken
Prof. Kurugöl: 3'üncü doz BioNTech uygulanması için erken
Türkiye'de 65 yaş üstündekilere özel acil servis kurulacak
Türkiye'de 65 yaş üstündekilere özel acil servis kurulacak

Bu Habere Tepkiniz

Diyanet'teki süresiz sözleşmeliye kadroya istinaf mahkemesinden onay

Diyanet'teki süresiz sözleşmeliye kadroya istinaf mahkemesinden onay

Adana Bölge İdare Mahkemesinden sonra Ankara Bölge İdare Mahkemesi de süresiz sözleşmeliye 3 yıldan sonra kadro verilmesi gerektiği yönündeki mahkeme kararını onadı.
İki Üniversite daha GYUD sözlü sınavında tüm adaylara 100 tam puan verdi

İki Üniversite daha GYUD sözlü sınavında tüm adaylara 100 tam puan verdi

Hitit ve Ege Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!

Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/36-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=merkez-bankasi_adv1095
Mühendis kendi isteğiyle tekniker veya memur unvanıyla atanabilir mi?

Mühendis kendi isteğiyle tekniker veya memur unvanıyla atanabilir mi?

Teknik Hizmetler Sınıfındaki mühendis unvanlı personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil memur kadrosuna atanması mümkün olup, bu atama görevde yükselme veya unvan değişikliği niteliğinde bir atama olmadığı için sınava tabi değildir.
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek

Ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek, şube müdürleri ve genel müdür yardımcıları da kapsama alınacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Saadet zincirine katılan Diyanet personeli, memuriyetten çıkarılır mı?

Saadet zincirine katılan Diyanet personeli, memuriyetten çıkarılır mı?

Danıştay 12. Dairesi, muhtelif tarihlerde internet üzerinden piramit yöntemiyle para kazandıran vb. sistemlerle parasal işlemler gerçekleştirdiği ve bu sistemleri çevresindekilere tavsiye eden imam-hatibin memuriyetten ilişiğinin kesilmesi işlemini iptal eden ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun buldu.
Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan disiplin cezasıyla ilgili maddeyi iptal etti.
Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Bu yazımızda, okuyucularımızın desteği ve teveccühü ile 2000 yılından bu yana yayında olan memurlar.net'in hazırlamış olduğu servislerden okuyucularımızın en fazla nasıl fayda sağlayacağına ilişkin bilgilere yer verilmeye çalışılacaktır. Başka bir deyişle okuyucu rehberi hazırlanmaya çalışılmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Canlı yayın yaparken Balıklıgöl'e düştü: O anlar kamerada

Canlı yayın yaparken Balıklıgöl'e düştü: O anlar kamerada

Şanlıurfa’da bir şahıs, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınan vatandaşı çevredekiler suya atlayarak kurtardı. Yaşananlar başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
Ayvalık'ta ev aldı! Köy hayatı sürüyor

Ayvalık'ta ev aldı! Köy hayatı sürüyor

AYVALIK KÜÇÜKKÖY'de tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelen Burcu Biricik sosyal medyada köyde zeytin topladığı ve başörtüsü taktığı fotoğraflarıyla yüzlerce beğeni ve yorum aldı. İşte İşte Burcu Biricik'in köy hayatı...