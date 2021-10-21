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TAV'dan 9 ayda 88,1 milyon avro net kar

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener:- "Dış hat yolcusu işimizin en karlı bölümünü oluşturduğu için bu görece normalleşme ile ciromuzu 2019'a kıyasla önemli ölçüde telafi etmeyi başardık. Mayıs 2021'de portföyümüze eklenen Almatı dahil baktığımızda 2021'in üçüncü çeyreğinde ciromuz 2019'un üçüncü çeyreğinin yüzde 82'sine ulaştı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2021 19:39
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TAV'dan 9 ayda 88,1 milyon avro net kar

TAV Havalimanları, bu yılın 9 ayında 88,1 milyon avro net kar elde etti.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket, 9 ayda önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56 artışla 355,7 milyon avro ciro elde etti.

TAV Havalimanları, yılın ilk yarısında iç hatlarda 16,6 milyon, dış hatlarda 20,6 milyon olmak üzere toplam 37,2 milyon yolcuya hizmet verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Kovid-19 aşı belgesinin uluslararası seyahatler için ekseriyetle yeterli olduğu yeni bir görece normalleşme dönemine girildiğini belirterek, "Bu durumun hala birçok istisnası olsa da bu istisnaların da zamanla azalacağını düşünüyorum. Üçüncü çeyrekte başlayan bu görece normalleşme dönemi ile birlikte TAV'ın da dış hat yolcusunda önemli artışlar yaşandı. Dış hat yolcusu işimizin en karlı bölümünü oluşturduğu için bu görece normalleşme ile ciromuzu 2019'a kıyasla önemli ölçüde telafi etmeyi başardık. Mayıs 2021'de portföyümüze eklenen Almatı dahil baktığımızda 2021'in üçüncü çeyreğinde ciromuz 2019'un üçüncü çeyreğinin yüzde 82'sine ulaştı. Aynı oran, Almatı hariç baktığımızda ise dış hattaki telafiye paralel bir şekilde yüzde 66 oldu." ifadelerini kullandı.

Şener, salgının ilk gününden itibaren giderlerde çok önemli tasarruflar yapmayı başardıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Almatı hariç faaliyet giderlerimiz (amortisman, itfa ve değer düşüklüğü öncesi faaliyet giderleri) 9 ayda 2019'un yüzde 44 altında gerçekleşti. Dış hat yolcu trafiğinde yaşanan kuvvetli telafi, gider kontrolü ve Almatı'nın da katkısıyla 2019'un üçüncü çeyreğine kıyasla FAVÖK'te yüzde 79 seviyesine geldik ve önemli miktarda nakit yarattık. Yarattığımız nakitle net borcumuz 2021'in ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 6 oranında azaldı.

Tabloya genel olarak baktığımızda, çok iyi bir üçüncü çeyrek geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Türkiye'deki havalimanlarımız için ikişer yıl süre uzatımı aldığımız ve Tunus'ta yaptığımız borç yapılandırması sayesinde 109 milyon avroluk gelir yazdığımız birinci çeyrek de TAV için oldukça verimli geçmişti. Tunus'tan gelen gelir, operasyonel karlılıktaki büyük artış, iştiraklerin performansındaki düzelme ve olumlu kur etkisi sonucunda 2021'in üçüncü çeyreğini 88 milyon avro net karla kapadık."

Üçüncü çeyrekte kredi sözleşmeleri imzaladıklarını bildiren Şener, "Almatı Havalimanı yeni dış hat terminalinin inşası için krediyi dördüncü çeyrekte kullanmaya başlamayı hedefliyoruz. 5 ayda 12,5 milyon avro FAVÖK yaratan Almatı'nın performansından oldukça mutluyuz. Almatı'da mevsimsellik çok düşük olduğu için birinci ve dördüncü çeyrek karlılığı ikinci ve üçüncü çeyreğe oldukça yakın gerçekleşiyor. Bu açıdan baktığımızda, Almatı'nın genelde üçüncü ve ikinci çeyrekte yoğunlaşan konsolide TAV FAVÖK mevsimselliğini azaltıcı bir etkisi de olacak. Pandemi sırasında ilk önceliğimiz çalışanlarımızın ve konuklarımızın sağlığını korumaktı. Evden çalışma ve aldığımız diğer sağlık tedbirlerimizle bu hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Girmiş olduğumuz görece normalleşme dönemi kapsamında, yüzde 100'e ulaşmış olan aşılanma oranıyla holding personelimiz ekim itibarıyla yeniden ofise döndü. Emekleriyle ve fedakarlıklarıyla böylesine tarihi bir dönemi başarıyla geçirmemizi sağlayan çalışanlarımıza ve bizden desteklerini hiç esirgemeyen hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

#TAV Havalimanları
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