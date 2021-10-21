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Van'ın arıcı kadınları 'Çiftçi Okulu'nda yetişiyor

Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin florasıyla arıcılığın önemli merkezlerinden Van'da açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu"na katılan kadınlar, bal üretiminin inceliklerini öğrenerek meslek sahibi oluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2021 19:48
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Van'ın arıcı kadınları 'Çiftçi Okulu'nda yetişiyor

Avrupa Birliğinin finans, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzman desteğiyle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Uygulamalı Çiftçi Okulu Projesi devam ediyor.

Proje kapsamında, kadın istihdamının artırılması ve arıcılığın geliştirilmesi amacıyla Van'ın Gevaş ilçesinde açılan Uygulamalı Çiftçi Okulu'nda kadın arıcılar yetiştiriliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri tarafından arıcılığın yapılabildiği alanlarda uygulamalı verilen eğitimlere katılan kadınlar, "arı sütü üretimi, ana arı yetiştiriciliği, bal üretiminin incelikleri ve balın saklama koşulları" konularında bilgilendiriliyor.

6 aylık eğitimin ardından sertifika alacak olan kadınlara, kovan satın alma ve ürettikleri balı satabilecekleri bir kooperatif kurma konusunda da destek verilecek.

"Gevaş'ta 25 kadını arıcık konusunda bilgilendiriyoruz"

Proje Koordinatörü Bünyamin Hakan, AA muhabirine, Van'ın gıda, tarım ve hayvancılık yönünden önemli bir kent olduğunu söyledi.

Kadınlara her alanda eğitimler vererek üretimde söz sahibi olmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirten Hakan, şunları kaydetti:

"Uygulamalı Çiftçi Okulları duvarsız okullardır. Eğitimlerimizi bahçelerde, tarlalarda ve ahırlarda uygulamalı olarak veriyoruz. Arıcığın geliştirilmesi ve kadınların bu alanda istihdam edilmesini hedefliyoruz. Proje kapsamında Gevaş'ta 25 kadını arıcılık konusunda bilgilendiriyoruz. Eğitimlerin başında kursiyerlerimize 5'er arı kovanı dağıttık. Kadınların üretime katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Kursta gerekli bilgi ve donanıma kavuşma imkanı buluyorlar. Eğitimlerin sonunda kooperatif kuracağız. Kadınlar, ürettikleri balı daha kaliteli şekilde pazara sunabilecek. Meslek sahibi olup, para kazanarak ailelerini geçindirecekler."

"Kendi işimi kurmak istiyorum"

Kursiyer Rümeysa Şeker ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 2018 yılında mezun olduğunu, kendi işini kurmak için "Uygulamalı Çiftçi Okulu" kursuna katıldığını belirtti.

Kadınların devlet tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Şeker, şöyle konuştu:

"Devletin sağladığı destekle kendi işimi kurmak istiyorum. Arıcılıkta, verilen emek de alınan verim de çok güzel. Bala inanılmaz talep var. Bu yüzden arıcılığa yönelmek istedik. Coğrafi konumumuz arıcılığa çok elverişli. Van'da bal üretimi çok fazla, pazarlama alanı çok geniş. Üreteceğimiz balı zorluk çekmeden satabiliriz. İyi bir iş alanı tercih ettiğimi düşünüyorum."

Uzun süredir tarımla ilgilendiğini belirten kursiyerlerden Aycan Bayezid, şeker pancarı ve fasulye üretimi yaptığını anlattı.

Bundan sonra arıcılıkla ilgilenmek istediğini dile getiren Bayezid, "Bize arıcılıkla ilgili bilgiler veriliyor. 5 arı kovanı aldım. Kadınlar artık üretecekler. Ekonomide söz sahibi olmak istiyoruz. Emeğimizin karşılığını aldıkça daha çok çalışmak, daha çok kazanç elde etmek istiyoruz." dedi.

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"Bal üretiminde daha çok kadın eli göreceğiz"

İlçeye bağlı İkizler Mahallesi'nde arıcılık yapan Songül Güleç de katkısız ve şekersiz bal üretimi yaptıklarını aktardı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle arıcılık yapmak isteyen kadınlara tecrübelerini anlattığını ifade eden Güleç, "Arıcılık zor bir meslek. Kadınların bunu yapacağına inanıyorum. Şu an 25 kadın arıcılık yapmak istiyor. Uzun yıllardır arıcılıkla ilgileniyorum. Kadınları da bu işe teşvik ettim. Sayılarını çoğaltarak organik bal üretimi yapmayı hedefliyoruz. Bal üretiminde bundan sonra daha çok kadın eli göreceğiz." diye konuştu.

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