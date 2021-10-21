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Uludere'de gönüllü öğretmenlerden gezici çocuk tiyatrosu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde gönüllü öğretmenler tiyatroya gidemeyen çocuklar için gezici tiyatro oluşturdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2021 19:57
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Uludere'de gönüllü öğretmenlerden gezici çocuk tiyatrosu

Köy köy gezip çocuklara pamuk şeker yaparak dağıtıp çocuklara tiyatro sergiliyorlar. Covid-19 salgının dezavantajlı bölgelerdeki okul öncesi öğrencilerinin üzerinde oluşturduğu olumsuz psikolojik etkileri gidermek, eğlenceli tiyatro gösterileri ile yaşadıkları stresi azaltmak, tiyatroya verilen önemi ilçe genelinde yaygınlaştırmak, öncelikle köylerdeki ana okullarında bulunan öğrencileri sanat ve tiyatro ile tanıştırmak, eğlendirmek amacıyla gönüllü 4 öğretmen Uludere ilçe milli eğitim müdürlüğü gezici çocuk tiyatrosunun ilk gösterisi Gül Bahçesi anaokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 okul öncesi öğrencinin katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü. Tiyatro gösterisini İlçe Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Hilal Belediye Başkanı Cafer Benek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ve İlçe Merkez Komutanı Binbaşı Alper Yılmaz, öğrencilerin arkasında oturarak izledi.

Öğretmen Büşra Gümüş, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada Gül Bahçesi Anaokulunda okul müdürü olarak görev yaptığını söyledi. Gümüş, "Öğrencilerimizi küçük yaşta tiyatro ve sanatla tanıştırmak amacıyla Uludere gezi çocuk tiyatrosu projemi planladım. Dezavantajlı bölgelerde bulunan küçük yaş gurubu öğrencilerimiz ile sosyal-kültürel etkinliklere katılmakta zorlandığımız için bu projeyi gerçekleştirmeyi düşündüm ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mikail Demirtaş'a sundum. Kendileri projemi kabul ettiler ve süreç boyunca her türlü desteği sağladılar. Gönüllü öğretmenden oluşan tiyatro ekibimi kurdum. Her hafta ilçemizin köylerinde bulunan bağımsız ana okullarına, gezici tiyatro aracımız ile giderek öğrencilerimizi tiyatro ile tanıştıracağız. Tiyatro içeriğimiz öğrencilerin seviyelerine uygun pandomim, komedi ve müzikli tiyatrodan oluşmaktadır. Hilal'den Uzungeçit'e, Şenoba'dan Yemişli'ye, Taşdelen'den Dağdibi'ne giderek öğrencilerimizin ayağına tiyatroyu getireceğiz. Tiyatro tanıtımı görselleri ile süslediğimiz aracımızla sosyal çevrede de tiyatro farkındalığı oluşturmayı amaçladık. Dünyaca zorlu bir hastalık sürecinden geçmekteyiz. Bu süreçte psikolojik ve duygusal açıdan olumsuz etkilenen öğrencilerimizin yüzlerini güldürmeyi amaçlamıyoruz. Öğrencilerimiz yüzleri güldüğünde bizlerde mutlu oluyoruz. Uludere Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İzmir Sıcakkan Sanat Çocuk tiyatrosuna desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

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