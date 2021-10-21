HDP eski il başkanı gözaltına alındı
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir dönem HDP İl Başkanlığı yapan şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2021 20:15
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 2009-2013 yılları arasında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yapan Mehmet V, gözaltına alındı.
Mehmet V'nin, 28 teröristi anmak için Bezar Dağı'nda 2013 yılında düzenlenen etkinliğe katıldığı da tespit edildi.