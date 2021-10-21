'Aynı maskeyi cebimizde günlerce taşıyoruz'

Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldı
Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldı
Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı
Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı
DSÖ: Kovid-19 pandemisi 2022'de hayatımızdan çıkmayacak
DSÖ: Kovid-19 pandemisi 2022'de hayatımızdan çıkmayacak
Erdoğan: Afrika'da her yer bizden İHA, SİHA, AKINCI istedi
Erdoğan: Afrika'da her yer bizden İHA, SİHA, AKINCI istedi
Türk İHA'lar İngiltere'nin radarında
Türk İHA'lar İngiltere'nin radarında
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi'
'Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi'
'Rumba dansı' öğretirken sınırları aşan öğretmen 'memuriyetten' atıldı!
'Rumba dansı' öğretirken sınırları aşan öğretmen 'memuriyetten' atıldı!
'Gelecek Türkiye'si bugünden çok daha güçlü olacak'
'Gelecek Türkiye'si bugünden çok daha güçlü olacak'
Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı
Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı
Dokuz başlıkta memurlara yapılan sosyal yardımlar
Dokuz başlıkta memurlara yapılan sosyal yardımlar
Korona nedeniyle en çok sınıf kapatılan il
Korona nedeniyle en çok sınıf kapatılan il
Ekonomistler, faiz kararına ne dedi?
Ekonomistler, faiz kararına ne dedi?
Erdoğan: Suya kademeli tarife geliyor
Erdoğan: Suya kademeli tarife geliyor
Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı
Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı
Diyanet, 16 bayan il müftü yardımcısı alacak
Diyanet, 16 bayan il müftü yardımcısı alacak
Tunceli'de bir asker şehit oldu
Tunceli'de bir asker şehit oldu
Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi
Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi
Makam şoförünü yönetim kurulu üyesi yapmış!
Makam şoförünü yönetim kurulu üyesi yapmış!
Erdoğan CHP'ye karşı hazırlanan filmi 'seviyesiz' bulmuş
Erdoğan CHP'ye karşı hazırlanan filmi 'seviyesiz' bulmuş
Erdoğan: 10 büyükelçiyi ülkemizde ağırlama lüksümüz olamaz
Erdoğan: 10 büyükelçiyi ülkemizde ağırlama lüksümüz olamaz
Arınç: Ak Parti'nin oyları düşüyor demedim
Arınç: Ak Parti'nin oyları düşüyor demedim
'Faiz indirimi gelmezse dolar 9 TL'ye gerileyebilir'
'Faiz indirimi gelmezse dolar 9 TL'ye gerileyebilir'
Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk'un yeni imajı
Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk'un yeni imajı
2021/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2021/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Yardımcı kaynaklar Kasım'dan itibaren ücretsiz dağıtılacak
Yardımcı kaynaklar Kasım'dan itibaren ücretsiz dağıtılacak
ESK, Teftiş Başkanlığında kıdem süresini 5 yıla düşürdü
ESK, Teftiş Başkanlığında kıdem süresini 5 yıla düşürdü
Zorunlu trafik sigortasında teminat hadleri arttırıldı
Zorunlu trafik sigortasında teminat hadleri arttırıldı
5 Kamu Kurumu toplamda 262 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 262 personel almak için ilana çıktı
Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık katil tespit edildi
Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık katil tespit edildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Aynı maskeyi cebimizde günlerce taşıyoruz'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile dünya piyasalarında görülen tıbbi maskeye yönelik talep patlaması, aşının yaygınlaşmasıyla azalmaya başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2021 21:34
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Çin'de başlayıp dünyaya yayılan Kovid-19, bütün ülkeleri önlem almaya yöneltti. "Pandemi" ilan edilmesiyle bu hastalıktan korunmanın en baş aktörlerinden biri de maske oldu. Durum böyle olunca salgının başlangıcında birçok ülke maske tedariki konusunda sıkıntı yaşadı.

Maske üretiminde dünyanın en büyüğü olan Çin'in salgınla boğuşması, "salgından korunmak için yapılması gerekenler" listesinde ilk sırada yer alan maskeye ulaşmayı zorlaştırdı.

Öyle ki bazı ülkelerinin, diğer ülkelere giden maskelere el koyduğu yönündeki haberler medyaya yansıdı. Salgınla beraber maske de küresel bir sorun haline geldi.

Türkiye'de de artan talebi karşılamak için bazı adımlar atıldı. Özel sektörden meslek liselerine, kamu kurumlarından halk eğitim kurslarına kadar bir çok alanda maske üretimi için kollar sıvandı.

Üretim anlamında en büyük destek ise hazır giyim sektöründen geldi. Önceden gelinlik, pantolon, gömlek üreten bazı hazır giyimciler, tezgahlarını maskeye çevirdi. Tekstil alanında faaliyet gösteren sanayi sitelerinde günde milyonu aşan maske üretimi gerçekleşti.

Krizi fırsata çeviren hazır giyim ihracatçısı, diğer ürünlerinde düşüş yaşarken maske ve koruyucu kıyafet ihracatında ise rekor kırdı. Türkiye geneli medikal teknik tekstil ihracatı önceki yıllara göre yüzde 2 bin 204 artarak 1,4 milyar dolara kadar çıktı.

Ancak aşılanma ve normalleşme adımlarıyla maske kullanımı da hızlı bir düşüş yaşadı. Her ne kadar uzmanlar "aşı olsanız da maskeden vazgeçmeyin" uyarısı yapsa da kullanımdaki düşüş hem üretim hem de ihracatta hissedildi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre 2020'nin ocak-eylül döneminde 987 milyon dolar olan aralarında maske, önlük ve koruyucu kıyafetin de bulunduğu medikal tekstil ihracatı, bu yılın aynı döneminde 385 milyon dolar olarak gerçekleşti.

"Aynı maskeyi cebimizde günlerce taşıyoruz"

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, AA muhabirine, geçen yıl sektörün düşen ihracatta yaralarını medikal tekstille sardığını söyledi.

Son aylarda da maske kullanımının düşmesinin rakamlara yansıdığını aktaran Sertbaş, şunları kaydetti:

"Maskede talep düşüp, hazır giyim alanında da artınca tezgahlarını maskeye çeviren üreticimiz şimdi yeniden eski ürünlerine dönmeye başladı. Artık maske eskisi gibi çok kullanılmıyor. Geçenlerde bir fuar için gittiğimiz Fransa'da da sokaklarda maske kullanımının çok az olduğunu gördük. Neredeyse formaliteden maske takıyoruz. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Salgının ilk günlerinde her mekan için ayrı maske kullanırken, sokakta bile çıkarmazken şimdi cebimizde bir maske ile günlerce dolaşıyoruz."

Maske ihracatının 2019 seviyelerinden yüksek olduğunu artık buradan geriye düşüş olmayacağını ifade eden Sertbaş, "İhracatçımız maskenin açığını diğer ürünlerle kapattı. Medikal tekstildeki düşüş rakamlarımızı aşağı çekmedi. Yine de medikal tekstil ihracatı 2020 seviyelerine ulaşmasa da 2019 seviyelerine de düşmeyecek." diye konuştu.

"Tüm dünyaya maske gönderdik"

KAPAT [X]

İzmir'de yaklaşık 17 yıldır maske üretimi yapan firmanın ortağı Fatih Arpacı da Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 2020 Mart'tan itibaren aylarca telefonlarının hiç susmadığını söyledi.

Türkiye'nin maske ihtiyacının salgın öncesinde aylık 5 milyon olduğunu belirten Arpacı, "Bir anda maske üretimimiz 500 milyon adete çıktı. Bir anda herkes üretime girmeye başladı. Dünyada kriz varken Türkiye bir anda maske cenneti oldu. Tüm dünyaya maske gönderdik." ifadelerini kullandı.

#Kovid-19# maske
Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldı
Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldı
Türkiye'nin en pahalı yol projesinde çalışmalar sürüyor
Türkiye'nin en pahalı yol projesinde çalışmalar sürüyor
Yabancı kartlarla yapılan ödemeler 59 milyar TL'ye ulaştı
Yabancı kartlarla yapılan ödemeler 59 milyar TL'ye ulaştı
Dijital hizmet vergisinden 2,7 milyar lira gelir bekleniyor
Dijital hizmet vergisinden 2,7 milyar lira gelir bekleniyor
TAV'dan 9 ayda 88,1 milyon avro net kar
TAV'dan 9 ayda 88,1 milyon avro net kar
DB: Yükselen enerji fiyatları enflasyon riski oluşturuyor
DB: Yükselen enerji fiyatları enflasyon riski oluşturuyor

Bu Habere Tepkiniz

Diyanet'teki süresiz sözleşmeliye kadroya istinaf mahkemesinden onay

Diyanet'teki süresiz sözleşmeliye kadroya istinaf mahkemesinden onay

Adana Bölge İdare Mahkemesinden sonra Ankara Bölge İdare Mahkemesi de süresiz sözleşmeliye 3 yıldan sonra kadro verilmesi gerektiği yönündeki mahkeme kararını onadı.
İki Üniversite daha GYUD sözlü sınavında tüm adaylara 100 tam puan verdi

İki Üniversite daha GYUD sözlü sınavında tüm adaylara 100 tam puan verdi

Hitit ve Ege Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!

Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/36-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=merkez-bankasi_adv1095
Mühendis kendi isteğiyle tekniker veya memur unvanıyla atanabilir mi?

Mühendis kendi isteğiyle tekniker veya memur unvanıyla atanabilir mi?

Teknik Hizmetler Sınıfındaki mühendis unvanlı personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil memur kadrosuna atanması mümkün olup, bu atama görevde yükselme veya unvan değişikliği niteliğinde bir atama olmadığı için sınava tabi değildir.
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek

Ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek, şube müdürleri ve genel müdür yardımcıları da kapsama alınacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Saadet zincirine katılan Diyanet personeli, memuriyetten çıkarılır mı?

Saadet zincirine katılan Diyanet personeli, memuriyetten çıkarılır mı?

Danıştay 12. Dairesi, muhtelif tarihlerde internet üzerinden piramit yöntemiyle para kazandıran vb. sistemlerle parasal işlemler gerçekleştirdiği ve bu sistemleri çevresindekilere tavsiye eden imam-hatibin memuriyetten ilişiğinin kesilmesi işlemini iptal eden ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun buldu.
Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan disiplin cezasıyla ilgili maddeyi iptal etti.
Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Bu yazımızda, okuyucularımızın desteği ve teveccühü ile 2000 yılından bu yana yayında olan memurlar.net'in hazırlamış olduğu servislerden okuyucularımızın en fazla nasıl fayda sağlayacağına ilişkin bilgilere yer verilmeye çalışılacaktır. Başka bir deyişle okuyucu rehberi hazırlanmaya çalışılmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Canlı yayın yaparken Balıklıgöl'e düştü: O anlar kamerada

Canlı yayın yaparken Balıklıgöl'e düştü: O anlar kamerada

Şanlıurfa’da bir şahıs, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınan vatandaşı çevredekiler suya atlayarak kurtardı. Yaşananlar başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
Ayvalık'ta ev aldı! Köy hayatı sürüyor

Ayvalık'ta ev aldı! Köy hayatı sürüyor

AYVALIK KÜÇÜKKÖY'de tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelen Burcu Biricik sosyal medyada köyde zeytin topladığı ve başörtüsü taktığı fotoğraflarıyla yüzlerce beğeni ve yorum aldı. İşte İşte Burcu Biricik'in köy hayatı...