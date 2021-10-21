Fenerbahçe, Royal Antwerp ile berabere kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakibi Royal Antwerp ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler geri düştüğü maçta öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği golle mücadeleden 2-2 berabere ayrıldı. Fenerbahçe - Antwerp maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

PEREIRA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan Filip Novak ve Diego Rossi'nin yanı sıra UEFA kadrosuna bildirilmeyen Miguel Crespo'nun yerine Marcel Tisserand, Jose Sosa ve Mergim Berisha'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

53 yaşındaki çalıştırıcı, Royal Antwerp karşısına Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Kim Min-jae, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Mergim Berisha ve Enner Valencia ilk 11'iyle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Dimitris Pelkas, Ruhan Arda Aksoy, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Miha Zajc, Nazım Sangare ve Filip Novak ise yedek soyundu.

SOSA VE TISSERAND GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Marcel Tisserand, uzun süre sonra ilk 11'de forma giydi.

Jose Sosa, son olarak Süper Lig'de 29 Ağustos'ta Altay deplasmanında ilk 11'de forma giymişti.

Marcel Tisserand ise ilk 11'de son mücadelesini 12 Eylül'de Sivasspor'a karşı yapmıştı.

Her iki oyuncu da ligde son oynanan Trabzonspor mücadelesinin son bölümünde oyuna girmişti.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Royal Antwerp karşısında 3 futbolcusundan çeşitli nedenlerle yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz'in yanı sıra henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci, kadroda yer almadı.

Öte yandan UEFA listesinde bulunmayan Burak Kapacak, Miguel Crespo ve Serdar Dursun da kadroya dahil edilemedi.

FREY VE SAMATTA KADIKÖY'E DÖNDÜ

Michael Frey ve Mbwanna Samatta, Antwerp forması ile eski takımları Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktı.

Sezon başında bonservisiyle Fenerbahçe'den Belçika ekibine transfer olan Michael Frey ile sarı-lacivertlilerden kiralık olarak Royal Antwerp'e katılan Mbwana Samatta, eski takımlarına karşı mücadeleye ilk 11'de başladı.

ALİ ŞANSALAN'A TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

Tribünlerin büyük bölümünü dolduran sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçını yöneten Ali Şansalan aleyhine tezahüratlar yaptı.