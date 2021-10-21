DSÖ: Kovid-19 pandemisi 2022'de hayatımızdan çıkmayacak

Ntv'de yer alan habere göre; Yoksul ülkelerde aşı tedariği sıkıntısı artarak devam ediyor. Afrika nüfusunun yüzde 5'inden azı aşılandı ancak diğer kıtaların çoğunda bu oran yüzde 40 civarında seyrediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu nedenle Covid pandemisinin "gerekenden bir yıl daha uzun süreceğini" duyurdu.

DSÖ'nün kıdemli lideri Dr. Bruce Aylward, "Bu durum Covid krizinin 2022 boyunca devam edeceği anlamını taşıyor" açıklamasını yaptı.

COVAX AMACINA ULAŞAMADI

Yoksul ülkelerin aşıya eşit erişimini sağlamak amacıyla geçen yıl Birleşmiş Milletler'in (BM) desteği Covax adlı bir platform kurulmuştu.

Ancak çoğu G7 ülkesi, ilaç şirketleriyle kendi bire bir anlaşmalarını yapmaya başladıklarında geri adım atmaya karar verdi. Genel olarak Covid-19 aşılarının büyük çoğunluğu yüksek gelirli veya üst orta gelirli ülkelerde kullanıldı. Afrika, küresel olarak uygulanan dozların sadece yüzde 2,6'sını oluşturuyor.

ZENGİN ÜLKELER AŞILARI COVAX'TAN TALEP ETTİ

Diğer taraftan, Oxfam ve UNAids'in de içinde bulunduğu çeşitli kuruluşlar, İngiltere ve Kanada gibi zengin ülkeleri, Covax aracılığıyla kendi nüfusları için aşı tedarik ettikleri için eleştirdi.

ZENGİN ÜLKELERE AŞI KUYRUKLARINDAN ÇEKİLME ÇAĞRISI

Resmi rakamlar, bu yılın başlarında İngiltere'nin 539 bin 370 Pfizer/BioNTech dozu aldığını, Kanada'nın ise yaklaşın bir milyon AstraZeneca dozu aldığını gösteriyor. Dr. Aylward, ilaç şirketlerinin bunun yerine en düşük gelirli ülkelere öncelik verebilmeleri için varlıklı ülkelere aşı kuyruğundaki yerlerini bırakmaları çağrısında bulundu.

HER YEDİ DOZDAN YALNIZCA BİRİ YOKSUL ÜLKELERE GİTTİ

Öte yandan, "Uluslararası Af Örgütü", "Küresel Adalet Şimdi" ve Oxfam gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu "Halkın Aşı İttifakı", ilaç şirketleri ve zengin ülkeler tarafından vaat edilen yedi dozdan sadece birinin aslında daha yoksul ülkelerdeki hedeflerine ulaştığını gösteren yeni rakamlar yayınladı.

Oxfam'ın Küresel Sağlık Danışmanı Rohit Malpani, Covax mekanizmasına ödeme yapan Kanada ve İngiltere'nin teknik olarak bu yolla aşı alma hakkına sahip olduğunu kabul etti.

AHLAKİ OLARAK YANLIŞ

Ancak, her iki ülkenin de milyonlarca doz elde ettikleri göz önüne alındığında bunun hala "ahlaki olarak savunulamaz" olduğunu söyledi.

Malpani, "Bu dozları Covax'tan almamalıydılar. Zaten sıranın gerisinde olan daha fakir ülkelerin uzun bir süre boyunca bekleyecek" diye konuştu.

Covax, başlangıçta bu yılın sonuna kadar yosul ülkere iki milyar doz aşı teslim etmeyi hedefliyordu, ancak şimdiye kadar 371 milyon doz aşı gönderdi.