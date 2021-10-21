Milli Eğitim Bakanlığı uzmanı vefat etti

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 yıldır Genel müdürlükte görev yapan ve mesleki uygulama esaslarında imzası bulunan Bakanlık uzmanı Lokman Ak'ın vefat ettiğini duyurdu.

Nazif Yılmaz "6 yıldır Genel Müdürlüğümüzün bir çok faaliyetinde ihlasıyla yer alan, mesleki,sosyal-kültürel etkinliklerin uygulama esaslarının her kelimesinde emeği olan Meb Uzmanı Lokman Ak kardeşimiz kubbede bir hoş sada ve gönlümüzde hüznünü bırakarak Rabbimize kavuştu.Ruhu için Fatiha..." dedi.