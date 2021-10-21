Pereira: Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede değil

Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldı
Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldı
Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı
Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı
DSÖ: Kovid-19 pandemisi 2022'de hayatımızdan çıkmayacak
DSÖ: Kovid-19 pandemisi 2022'de hayatımızdan çıkmayacak
Erdoğan: Afrika'da her yer bizden İHA, SİHA, AKINCI istedi
Erdoğan: Afrika'da her yer bizden İHA, SİHA, AKINCI istedi
Türk İHA'lar İngiltere'nin radarında
Türk İHA'lar İngiltere'nin radarında
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi'
'Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi'
'Rumba dansı' öğretirken sınırları aşan öğretmen 'memuriyetten' atıldı!
'Rumba dansı' öğretirken sınırları aşan öğretmen 'memuriyetten' atıldı!
'Gelecek Türkiye'si bugünden çok daha güçlü olacak'
'Gelecek Türkiye'si bugünden çok daha güçlü olacak'
Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı
Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı
Dokuz başlıkta memurlara yapılan sosyal yardımlar
Dokuz başlıkta memurlara yapılan sosyal yardımlar
Korona nedeniyle en çok sınıf kapatılan il
Korona nedeniyle en çok sınıf kapatılan il
Ekonomistler, faiz kararına ne dedi?
Ekonomistler, faiz kararına ne dedi?
Erdoğan: Suya kademeli tarife geliyor
Erdoğan: Suya kademeli tarife geliyor
Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı
Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı
Diyanet, 16 bayan il müftü yardımcısı alacak
Diyanet, 16 bayan il müftü yardımcısı alacak
Tunceli'de bir asker şehit oldu
Tunceli'de bir asker şehit oldu
Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi
Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi
Makam şoförünü yönetim kurulu üyesi yapmış!
Makam şoförünü yönetim kurulu üyesi yapmış!
Erdoğan CHP'ye karşı hazırlanan filmi 'seviyesiz' bulmuş
Erdoğan CHP'ye karşı hazırlanan filmi 'seviyesiz' bulmuş
Erdoğan: 10 büyükelçiyi ülkemizde ağırlama lüksümüz olamaz
Erdoğan: 10 büyükelçiyi ülkemizde ağırlama lüksümüz olamaz
Arınç: Ak Parti'nin oyları düşüyor demedim
Arınç: Ak Parti'nin oyları düşüyor demedim
'Faiz indirimi gelmezse dolar 9 TL'ye gerileyebilir'
'Faiz indirimi gelmezse dolar 9 TL'ye gerileyebilir'
Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk'un yeni imajı
Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk'un yeni imajı
2021/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2021/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Yardımcı kaynaklar Kasım'dan itibaren ücretsiz dağıtılacak
Yardımcı kaynaklar Kasım'dan itibaren ücretsiz dağıtılacak
ESK, Teftiş Başkanlığında kıdem süresini 5 yıla düşürdü
ESK, Teftiş Başkanlığında kıdem süresini 5 yıla düşürdü
Zorunlu trafik sigortasında teminat hadleri arttırıldı
Zorunlu trafik sigortasında teminat hadleri arttırıldı
5 Kamu Kurumu toplamda 262 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 262 personel almak için ilana çıktı
Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık katil tespit edildi
Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık katil tespit edildi
Ana sayfaHaberler Spor

Pereira: Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olmadıklarını ifade ederken, önemli olanın şampiyonlukları kovalarken birlikte olmak olduğunu ifade etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2021 23:33
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe evinde Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Maçtan sonra basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımın ruhu olduğunu ve iyi bir ekip olduklarını ifade ederek, "Bazen iyi oynadığımız bölümler oluyor, bazen düzeltmemiz gereken şeyler oluyor. Bana kimse şunu bir kişi bile diyemez ki bu takım koşmadı, denemedi. Bunu bir kişi bile sorgulayamaz. Biz yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. 3 aydır buradayız ve tecrübeye ihtiyacımız var. Olympiakos son 10 yılda buralarda, tecrübeleri var. Frankfurt'a baktığımızda Bundesliga'da oynuyor ve bu turnuva seviyesinde takımlarla oynuyor. Taktiksel anlamda Süper Lig, Avrupa ligleriyle aynı değil. Yeni bir takım inşa ettiğiniz zaman hatalar yaparsınız. Bu hataları düzeltmemiz gerekiyor. Bugünkü maça baktığımız zaman baskıyı kompakt bir şekilde yapamadık, maçta sürekli kontrataklar oldu. Hatlar arasındaki boşluğu açtık. Hep hızlı oynamak istedik, ilk dakikada gol yedik. Bunu bana sorabilirsiniz, maç buydu. İkinci yarıda daha kompakt oynadık ilk yarıya göre ama tabii ki ilk yarıda istediğimiz baskıyı sergileyemedik. Fakat rakibimiz 2-2'yi buldu. Ben takımdaki istediğim görüntüyü 2-2'den sonra gördüm. Bu kulüpte herhangi birinin Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünüyorsa aynı fikirde değilim. Bu turnuvada maç kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız ama bu turnuva için tecrübemiz yok. Szalai'ye soru sordunuz, 2 maçta 5 gol yediniz diye. Ama Trabzonspor'a karşı 70 dakika 10 kişi oynadık, çok koştuk ve çok çalıştık" dedi.

"Şampiyonlukları kovalamanın en önemli unsuru birlikte olmak"

Sosa, Mesut ve Gustavo'nun çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu söyleyen Pereira, "Futbol 11'e 11 oynanan oyundur. Bazen Trabzon'da olduğu gibi 11'e 10'da oynanır. Sahadaki 11 oyuncunun bütün oyunu çok iyi anlaması gerekiyor. Benim de yapmam gereken bu. Oyunculara bunu aşılamam gerek. Biz baskı yaptığımız zaman nasıl baskı yapmalıyız, nasıl kontratağa çıkmalıyız, topu nasıl tutmalıyız ve tempoyu nasıl belirlemeliyiz diye sahadaki 11 oyuncu ve diğer oyunculara anlatmam gerekiyor. İlk günden beri bunun için çalışıyoruz. Bazen bunu yapıp bazen yapamıyoruz. Bugün sahada baktığımızda çok fazla oyun temposu vardı. Çok koştuk bugün ama iyi anlamda değildi. Bütün takıma bakmamız gerekiyor. Bütün takım yüzünden bu oldu. Trabzon sonrası benim yapmam gereken bu takım ruhunu daha yüksek seviyede tutmalıydım. Hep birlikte çalışıyoruz ama takımla bunu analiz etmem gerekiyor. Bir anda belki çok hızlı oynamaya çalışıyoruz ama bunu iyi yapmıyoruz. Gol atmalıyız diye çok hızlı oynarken bu şekilde oyunu kontrol edemiyoruz. Rakibe baktığımız zaman takımın adına bakarız. Antwerp iyi bir takım. Bu grupta herkesle çekişebilecek takım. Bize benzer seviyede bir takım. Bugün kazanmayı çok isterdim. Biz yarın bu durumu analiz edeceğiz seviyemizi yukarı çıkacağız ve en önemlisi birlikte olmaya devam edeceğiz. Şampiyonluklar kovalamanın en önemli unsuru bu" şeklinde konuştu.

"Oyuncular en iyi günlerinde değildi ama mücadele gösterdiler"

Valencia'nın kaçırdığı penaltı pozisyonuna değinen Portekizli teknik adam, "Penaltıyı tabii ki kendi aramızda konuşuruz. Penaltı atacak iki kişi belirleriz. Birinci opsiyon Valencia, ikincisi Sosa. İlk penaltıyı o attı. O an ne düşündüğünü bilmiyorum ama en iyi şeklin o an o olduğunu düşündü. İkinci penaltıyı farklı attı. Ben sahada olsaydım kendime göre doğru olan kararı verirdim. Futbol bu. Gülmedim, üzüldüm ve kazanmak istiyordum. Gol atmamız gerekiyordu. Bunu yarın kendi aramızda konuşacağız. Ben burada oyuncularıma gidip onlara bağırarak bir şey göstermem, oyuncularımı kötülemem. En iyi günlerinde değillerdi ama mücadele gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Attila Szalai: "Takımımız savaştı"

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Attila Szalai, Antwerp maçıyla ilgili, "Bugünkü sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. 3 puan almak isterdik ama hak ettiğimizi alamadık. Topla tam istediklerimizi yapamadık ama iyi bir maç ortaya çıkardık. Takımımız savaştı. Pazar gün ki maça odaklanmamız gerekiyor. Savunmada problem olduğunu düşünmüyorum. Bazen zor maçlar oynuyoruz. Son oynadığımız 2 maçta da hatalar yaptık ve üst seviye maçlardaki hatalar golle sonuçlanıyor. Düzeltmemiz gereken şeyler var. İleriye bakıyoruz" dedi.

#Vitor Pereira# Fenerbahçe#
Galatasaray Moskova'dan 3 puanla dönüyor
Galatasaray Moskova'dan 3 puanla dönüyor
Fenerbahçe, Royal Antwerp ile berabere kaldı
Fenerbahçe, Royal Antwerp ile berabere kaldı
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi
MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
TFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştü
TFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştü
FB TV, maç yayınını 23. dakikada kesti: Bu yaşananlar futbol değildir
FB TV, maç yayınını 23. dakikada kesti: Bu yaşananlar futbol değildir

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim elemanlarının istifa işlemleri hakkında KDK'dan önemli kararı!

Öğretim elemanlarının istifa işlemleri hakkında KDK'dan önemli kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim elemanlarının istifa ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dilekçesine cevap verilmezse üstüne haber vererek görevini bırakabileceği yönünde tavsiye karar verdi!
Diyanet'teki süresiz sözleşmeliye kadroya istinaf mahkemesinden onay

Diyanet'teki süresiz sözleşmeliye kadroya istinaf mahkemesinden onay

Adana Bölge İdare Mahkemesinden sonra Ankara Bölge İdare Mahkemesi de süresiz sözleşmeliye 3 yıldan sonra kadro verilmesi gerektiği yönündeki mahkeme kararını onadı.
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
İki Üniversite daha GYUD sözlü sınavında tüm adaylara 100 tam puan verdi

İki Üniversite daha GYUD sözlü sınavında tüm adaylara 100 tam puan verdi

Hitit ve Ege Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Mühendis kendi isteğiyle tekniker veya memur unvanıyla atanabilir mi?

Mühendis kendi isteğiyle tekniker veya memur unvanıyla atanabilir mi?

Teknik Hizmetler Sınıfındaki mühendis unvanlı personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil memur kadrosuna atanması mümkün olup, bu atama görevde yükselme veya unvan değişikliği niteliğinde bir atama olmadığı için sınava tabi değildir.
Ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek

Ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek, şube müdürleri ve genel müdür yardımcıları da kapsama alınacak.
Saadet zincirine katılan Diyanet personeli, memuriyetten çıkarılır mı?

Saadet zincirine katılan Diyanet personeli, memuriyetten çıkarılır mı?

Danıştay 12. Dairesi, muhtelif tarihlerde internet üzerinden piramit yöntemiyle para kazandıran vb. sistemlerle parasal işlemler gerçekleştirdiği ve bu sistemleri çevresindekilere tavsiye eden imam-hatibin memuriyetten ilişiğinin kesilmesi işlemini iptal eden ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun buldu.
Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan disiplin cezasıyla ilgili maddeyi iptal etti.
Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Bu yazımızda, okuyucularımızın desteği ve teveccühü ile 2000 yılından bu yana yayında olan memurlar.net'in hazırlamış olduğu servislerden okuyucularımızın en fazla nasıl fayda sağlayacağına ilişkin bilgilere yer verilmeye çalışılacaktır. Başka bir deyişle okuyucu rehberi hazırlanmaya çalışılmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Canlı yayın yaparken Balıklıgöl'e düştü: O anlar kamerada

Canlı yayın yaparken Balıklıgöl'e düştü: O anlar kamerada

Şanlıurfa’da bir şahıs, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınan vatandaşı çevredekiler suya atlayarak kurtardı. Yaşananlar başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
Ayvalık'ta ev aldı! Köy hayatı sürüyor

Ayvalık'ta ev aldı! Köy hayatı sürüyor

AYVALIK KÜÇÜKKÖY'de tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelen Burcu Biricik sosyal medyada köyde zeytin topladığı ve başörtüsü taktığı fotoğraflarıyla yüzlerce beğeni ve yorum aldı. İşte İşte Burcu Biricik'in köy hayatı...