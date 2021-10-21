112'ye gelen trajikomik çağrılar pes dedirtti!

Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldı
Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldı
Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı
Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı
DSÖ: Kovid-19 pandemisi 2022'de hayatımızdan çıkmayacak
DSÖ: Kovid-19 pandemisi 2022'de hayatımızdan çıkmayacak
Erdoğan: Afrika'da her yer bizden İHA, SİHA, AKINCI istedi
Erdoğan: Afrika'da her yer bizden İHA, SİHA, AKINCI istedi
Türk İHA'lar İngiltere'nin radarında
Türk İHA'lar İngiltere'nin radarında
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi'
'Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi'
'Rumba dansı' öğretirken sınırları aşan öğretmen 'memuriyetten' atıldı!
'Rumba dansı' öğretirken sınırları aşan öğretmen 'memuriyetten' atıldı!
'Gelecek Türkiye'si bugünden çok daha güçlü olacak'
'Gelecek Türkiye'si bugünden çok daha güçlü olacak'
Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı
Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı
Dokuz başlıkta memurlara yapılan sosyal yardımlar
Dokuz başlıkta memurlara yapılan sosyal yardımlar
Korona nedeniyle en çok sınıf kapatılan il
Korona nedeniyle en çok sınıf kapatılan il
Ekonomistler, faiz kararına ne dedi?
Ekonomistler, faiz kararına ne dedi?
Erdoğan: Suya kademeli tarife geliyor
Erdoğan: Suya kademeli tarife geliyor
Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı
Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı
Diyanet, 16 bayan il müftü yardımcısı alacak
Diyanet, 16 bayan il müftü yardımcısı alacak
Tunceli'de bir asker şehit oldu
Tunceli'de bir asker şehit oldu
Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi
Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi
Makam şoförünü yönetim kurulu üyesi yapmış!
Makam şoförünü yönetim kurulu üyesi yapmış!
Erdoğan CHP'ye karşı hazırlanan filmi 'seviyesiz' bulmuş
Erdoğan CHP'ye karşı hazırlanan filmi 'seviyesiz' bulmuş
Erdoğan: 10 büyükelçiyi ülkemizde ağırlama lüksümüz olamaz
Erdoğan: 10 büyükelçiyi ülkemizde ağırlama lüksümüz olamaz
Arınç: Ak Parti'nin oyları düşüyor demedim
Arınç: Ak Parti'nin oyları düşüyor demedim
'Faiz indirimi gelmezse dolar 9 TL'ye gerileyebilir'
'Faiz indirimi gelmezse dolar 9 TL'ye gerileyebilir'
Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk'un yeni imajı
Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk'un yeni imajı
2021/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2021/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Yardımcı kaynaklar Kasım'dan itibaren ücretsiz dağıtılacak
Yardımcı kaynaklar Kasım'dan itibaren ücretsiz dağıtılacak
ESK, Teftiş Başkanlığında kıdem süresini 5 yıla düşürdü
ESK, Teftiş Başkanlığında kıdem süresini 5 yıla düşürdü
Zorunlu trafik sigortasında teminat hadleri arttırıldı
Zorunlu trafik sigortasında teminat hadleri arttırıldı
5 Kamu Kurumu toplamda 262 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 262 personel almak için ilana çıktı
Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık katil tespit edildi
Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık katil tespit edildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

112'ye gelen trajikomik çağrılar pes dedirtti!

Bingöl'de acil numaraların bir çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 3 ayda 142 bin çağrıya cevap verildi. Çağrıların çoğunluğunun gereksiz olduğu aramalarda "Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın" talebi bu kadarına da pes dedirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2021 23:38
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bingöl'de acil numaraların bir çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 3 ayda 142 bin çağrıya cevap verildi. Çağrıların çoğunluğunun gereksiz olduğu aramalarda "Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın" talebi bu kadarına da pes dedirtti.

Bingöl'de acil çağrı yapılması gereken durumlarda vatandaşların birden çok numara yerine 112'yi aramaları için kurulan Bingöl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Yaklaşık 3 ay önce hizmete giren ve 142 bin 184 çağrıyı yanıtlayan 112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personelleri, 40 bin 128 adet asıl vakaya ulaşırken, 102 bin 56 asılsız çağrıya maruz kaldı. 82 personelle vatandaşlara hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi'nde emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık, orman gibi kurumların çağrı lokasyonları bulunuyor.

Vatandaşların daha önce acil durumlarda farklı farklı numaraları ezberlemek durumunda kaldığını ve bu konuda sorun yaşadıklarını belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Medeni Amil, acil numaraların tek çatı altında toplandığını hatırlattı. Amil, "Malumunuz olduğu üzere eskiden AFAD, orman, itfaiye, sağlık, emniyet ve jandarma bu kurumların her birinin farklı numaraları vardı. Vatandaş da bu numaraların hepsini ezberlemek zorunda kalıyordu. Çoğu zaman jandarmayı araması gerekirken itfaiyeyi arayabiliyordu, itfaiyeyi araması gerekirken ormanı arayabiliyordu ama 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü çatısı altında toplanması ile beraber artık vatandaşın birçok numarayı aramasına gerek kalmadı" dedi.

3 ayda 142 bin çağrı alındı

3 aydır kentte tek numara üzerinden hizmet verildiğini aktaran Amil, "İlimizde de İçişleri Bakanlığımızca 19 Haziran 2021 tarihinde faaliyet vermeye başladık. Bütün çağrıları aynı çatı altında topladık. Bu 3 aylık sürede toplamda 142 bin adet çağrı geldi. Bunların 102 bini asılsız, 40 bini de asıl çağrıdır. Bizim vatandaşlardan talebimiz 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü boş yere meşgul etmemeleri. Bunların boş yere meşgul etmesi demek vatandaşın can ve mal kaybına neden olabiliyor" diye konuştu.

"Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın"

3 aydır 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan Arzu Vural, acil durumların yanı sıra birçok kez gereksiz trajikomik çağrılar da aldıklarını söyledi. Bu konuda vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini dile getiren Vural, "Acil durumlarda aradığımız farklı farklı numaralar vardı. Şu an tüm acil durumlar için 112'yi arıyoruz. Yaklaşık 3 aydır bu kurumda çalışmaktayım. Ciddi konular dışında lüzumsuz çağrılar da alıyoruz. Bunlardan birkaçını belirtmem gerekirse bir erkek vatandaşımız işte 'Doğum sancım var' diye bizi aramıştı. Onun dışında gecenin ikisinde 'Evde fare var, beni kurtarın' diyen vatandaşlarımız oluyor. Biri de 'Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın' diye aramıştı bizi. Bu tarz trajikomik çağrılar alıyoruz. Tabii alırken gülüyoruz ama çok ciddi bir konu bu. Vatandaşlarımızın bu konuda çok daha dikkatli olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

#
Afganistan'da üniversiteye giriş sınavı birincisi kız öğrenci Türkiye'de eğitim görecek
Afganistan'da üniversiteye giriş sınavı birincisi kız öğrenci Türkiye'de eğitim görecek
Milli Eğitim Bakanlığı uzmanı vefat etti
Milli Eğitim Bakanlığı uzmanı vefat etti
Genetik öğrencisi Buket Yıldırım Kovid-19 projesiyle ödül aldı
Genetik öğrencisi Buket Yıldırım Kovid-19 projesiyle ödül aldı
Boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
DSÖ: Kovid-19 pandemisi 2022'de hayatımızdan çıkmayacak
DSÖ: Kovid-19 pandemisi 2022'de hayatımızdan çıkmayacak
Prof. Dr. Çokuğraş: Çocukların aşılanması son derece önemli
Prof. Dr. Çokuğraş: Çocukların aşılanması son derece önemli

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim elemanlarının istifa işlemleri hakkında KDK'dan önemli kararı!

Öğretim elemanlarının istifa işlemleri hakkında KDK'dan önemli kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim elemanlarının istifa ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dilekçesine cevap verilmezse üstüne haber vererek görevini bırakabileceği yönünde tavsiye karar verdi!
Diyanet'teki süresiz sözleşmeliye kadroya istinaf mahkemesinden onay

Diyanet'teki süresiz sözleşmeliye kadroya istinaf mahkemesinden onay

Adana Bölge İdare Mahkemesinden sonra Ankara Bölge İdare Mahkemesi de süresiz sözleşmeliye 3 yıldan sonra kadro verilmesi gerektiği yönündeki mahkeme kararını onadı.
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
İki Üniversite daha GYUD sözlü sınavında tüm adaylara 100 tam puan verdi

İki Üniversite daha GYUD sözlü sınavında tüm adaylara 100 tam puan verdi

Hitit ve Ege Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Mühendis kendi isteğiyle tekniker veya memur unvanıyla atanabilir mi?

Mühendis kendi isteğiyle tekniker veya memur unvanıyla atanabilir mi?

Teknik Hizmetler Sınıfındaki mühendis unvanlı personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil memur kadrosuna atanması mümkün olup, bu atama görevde yükselme veya unvan değişikliği niteliğinde bir atama olmadığı için sınava tabi değildir.
Ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek

Ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek, şube müdürleri ve genel müdür yardımcıları da kapsama alınacak.
Saadet zincirine katılan Diyanet personeli, memuriyetten çıkarılır mı?

Saadet zincirine katılan Diyanet personeli, memuriyetten çıkarılır mı?

Danıştay 12. Dairesi, muhtelif tarihlerde internet üzerinden piramit yöntemiyle para kazandıran vb. sistemlerle parasal işlemler gerçekleştirdiği ve bu sistemleri çevresindekilere tavsiye eden imam-hatibin memuriyetten ilişiğinin kesilmesi işlemini iptal eden ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun buldu.
Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan disiplin cezasıyla ilgili maddeyi iptal etti.
Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Bu yazımızda, okuyucularımızın desteği ve teveccühü ile 2000 yılından bu yana yayında olan memurlar.net'in hazırlamış olduğu servislerden okuyucularımızın en fazla nasıl fayda sağlayacağına ilişkin bilgilere yer verilmeye çalışılacaktır. Başka bir deyişle okuyucu rehberi hazırlanmaya çalışılmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Canlı yayın yaparken Balıklıgöl'e düştü: O anlar kamerada

Canlı yayın yaparken Balıklıgöl'e düştü: O anlar kamerada

Şanlıurfa’da bir şahıs, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınan vatandaşı çevredekiler suya atlayarak kurtardı. Yaşananlar başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
Ayvalık'ta ev aldı! Köy hayatı sürüyor

Ayvalık'ta ev aldı! Köy hayatı sürüyor

AYVALIK KÜÇÜKKÖY'de tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelen Burcu Biricik sosyal medyada köyde zeytin topladığı ve başörtüsü taktığı fotoğraflarıyla yüzlerce beğeni ve yorum aldı. İşte İşte Burcu Biricik'in köy hayatı...