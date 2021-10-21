Galatasaray Moskova'dan 3 puanla dönüyor
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendi. Puanını 7'ye yükselten sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürdü.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Ekim 2021 23:54
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Galatasaray, deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaştı.
Lokomotiv Central Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti.
Kalan sürede başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı
Gruptaki diğer maçta Lazio ile Marsilya 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından Galatasaray 7 puanla liderliğini sürdürdü. 4 puanlı Lazio ikinci, 3 puanlı Marsilya üçüncü, 1 puanlı Lokomotiv Moskova ise son sırada yer aldı.