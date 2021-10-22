Anayasa Mahkemesi Fikri Sağlar'ı haklı görmedi

Eski Devlet Bakanı Fikri Sağlar, Alevi çalıştayına davet edilen Ökkeş Şendiller için "Maraş'ta Alevileri katleden bir anlayışın çalıştayda olmasına karşıyım" ve "Ellerinde Alevi kanı olanlar nasıl katlettiklerini mi anlatacaklar?" ifadelerini kullanmıştır.

Eski milletvekili olan Ökkeş Şendiller ise 30 yıl önce yaşanan olaydan dolayı hakkında dava açılmış olsa da delil olmadığı gerekçesiyle beraat ettiğini belirtmiş ve tazminat davası açmıştır. Davada iki asgari ücret tutarında tazminat kararı çıkmıştır.

Fikri Sağlar tazminat kararının ifade özgürlüğün ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi, kullanılan ifadelerin olgusal temele dayanmaması nedeniyle verilen tazminat cezasının orantılı olduğuna ve hak ihlali bulunmadığına karar vermiştir. Mahkeme kararını görmek için tıklayınız.