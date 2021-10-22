Acun Ilcalı: Üye sayısı 1 milyonu geçti

Webrazzi Summit 2021'de Webrazzi kurucusu ve CEO'su Arda Kutsal'ın sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, hem dijital yayın platformu Exxen hem de NFT'ler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, NFT projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Geleceği kaçırmamak adına içeriklerini ortaya koyacakları başka bir mecra olduğunu hissettiklerine ve çok hızlı bir şekilde 4-5 ayda karar verip Exxen'i hayata geçirdiklerini de paylaşan Ilıcalı, ilk etapta teknik konusunda zorlandıklarını da belirtti.

'Üye sayısı 1 milyonu geçti'

Ilıcalı, dijitalin başka bir dünya olduğunu ve neyin seyredilip neyin seyredilmeyeceğini de hızlı bir şekilde öğrendiklerini belirten Ilıcalı, üye sayısı olarak 1 milyonu geçtiklerini ve 1 buçuk milyona doğru gittiklerini de açıkladı.

Acun Ilıcalı NFT dünyasına yakınlaştıklarını duyurarak NFT konusunda sektörün öncülerinden biri olmak istediklerini söyledi.

NFT projelerinin global olacağını da duyuran Acun Ilıcalı, dünyaya mümkün olduğu kadar açılarak sektörde Türkiye'nin gücünü dünyada hissettirmek istediğini belirtti.

Acun Medya olarak yurt dışında da hizmet sunduklarını ve 14'üncü ülke ile imzaların atıldığını da belirten Ilıcalı, doğru insanları bularak iyi ekibi kurup olayı hayata geçirebilecek yetenekte bir insan olduğunu düşündüğünü de paylaştı.