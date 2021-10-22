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Yargıda dijital dönüşümde yenilik: UYAP Mobil

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında yargılamaların hızlandırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılmasını sağlayan yargıda dijital dönüşüm çalışmalarına Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Mobil uygulaması da eklendi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Ekim 2021 03:04
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Yargıda dijital dönüşümde yenilik: UYAP Mobil

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından Yargı Reformu Stratejisi kapsamında yargılamaların hızlanması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve yargıda dijital dönüşüm hedeflerine yönelik e-vatandaş, celse, e-arabulucu, e-uzlaştırmacı, e-bilirkişi mobil uygulamaları hayata geçirildi. Bakanlık bünyesindeki mühendislerce tamamen yerli yazılımlarla oluşturulan uygulamalar ile mobil platformlardan da UYAP sistemine erişim sağlanmasının önü açıldı. Yargılamaların hızlandırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılmasını sağlayan yargıda dijital dönüşüm çalışmalarına UYAP Mobil uygulaması da eklendi.

UYAP ŞİFRESİ VE SMS DOĞRULAMA YÖNTEMİ İLE UYAP SİSTEMİNE GİRİLEBİLECEK

Dosya ve evrak görüntüleme sağlayan ilk sürüm için gerekli çalışmaların yapıldığı UYAP Mobil uygulamasının alt yapı ve teknoloji geçişleri ile birlikte 2023 yılına kadar yeni teknolojilere uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi hedefiyle geliştirilen uygulamayla yargı çalışanları UYAP'a cep telefonundan ve diğer mobil platformlardan erişim sağlayabilecek. Hakim, savcı, yazı işleri müdürü, katip, mübaşir, icra müdürü ve icra memurları, yetkilerinde olan dosyalara portal şifresi ve SMS doğrulama yöntemi ile UYAP Mobil uygulaması üzerinden güvenli şekilde erişebilecek.

YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASINA KATKI SAĞLAYACAK

UYAP Mobil ile yargı çalışanları 7 gün 24 saat, internet erişiminin olduğu her yerde yetkilerinde olan tüm dosya bilgilerine erişip, dosyalar ile ilgili değerlendirme yapabilme imkanı bulacak. Ayrıca yargı çalışanları duruşmalarını takip edebilecek, izin, yetki gibi özlük bilgilerini görüntüleyebilecek.

UYAP Mobil uygulamasının doküman okuma özelliği ile iş yoğunluğu olan savcı ve hakimler mesai saatleri dışında da mobil cihazlardan UYAP'a erişim sağlayarak dosyalarını inceleyebilecek. Uygulama bu yönüyle hakim ve savcıların yargıda dosyaların karara bağlanması için belirlenen hedef sürede dosyalarını tamamlamasına da katkı sağlayacak.

UYGULAMANIN YENİ SÜRÜMLERİNDE ONAY BUTONU YER ALACAK

Önümüzdeki dönemlerde geliştirilmesi planlanan mobil uygulamanın sonraki versiyonlarında ise celse, UYAP Mobil ve diğer mobil uygulamalar üzerinden onay işlemleri yapılmaya başlanması, elektronik imza ve benzeri yöntemler ile evrak imzalama ve evrak gönderme işlemlerinin yapılabilmesi, yenilenmiş web tabanlı UYAP sistemine geçilmesi ile web üzerinden yapılan tüm işlemlerin mobil cihazlar ile de güvenli bir şekilde yapılması amaçlanıyor. Ayrıca dosya yükünün çok olduğu mahkeme ve savcılıklarda hakim veya savcının adliye dışında olması durumunda da UYAP ortamında hazırlanıp onaylarına sunulan evraka mobil uygulamaya girerek onay verebilmesi, bu sayede adli işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. İcra çalışanlarının dosyalarına erişimin de güçlendirileceği uygulamada yapılacak güncellemelerle dosya taleplerine ilişkin işlemlerin mobil cihazlara aktarılmasının, bu sayede icra dairelerinin iş yükünün azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

'UYAP MEVZUAT' MOBİL UYGULAMASI YÜKSEK MAHKEME KARARLARINA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Adalet Bakanlığı mühendislerince geliştirilerek hayata geçirilen UYAP Mevzuat mobil uygulaması da hakim, savcı, avukat ve diğer yargı çalışanlarının mevzuat ve yüksek yargı kararlarına ulaşabilmesine olanak tanıyor. İnternet üzerinden ücretsiz şekilde indirilebilen ve tüm vatandaşların da erişimine açık olan uygulamadaki 'içtihat ara' butonu ile Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına, 'mevzuat ara' butonu ile de kanun, yönetmelik, tüzük, genelge, tebliğ, KHK, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme ve HSK İlke Kararına ulaşılabiliyor. Uygulamada yer alan kararlara tarih, dava adı, başvuru numarası gibi kriterler girilerek erişim sağlanabiliyor.

#Uyap Mobil#
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