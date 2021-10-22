Merkez Bankası'nın faizi 2 puan düşürmesi ekonomiye can suyu olacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde18'den yüzde 16'ya düşürdü. 16 aylık aranın ardından Eylülde başladığı faiz indirim serisini bu ay daha güçlü bir indirimle sürdüren Merkez Bankası, iç talebin canlanmasına yardımcı olacak önemli bir adım atmış oldu.

YATIRIMA, ÜRETİME VE İSTİHDAMA DESTEK

Merkez Bankası'nın bu cesur kararı yatırım, üretim ve istihdamı arttırmak isteyen işletmeler ile vatandaşların finansmana daha düşük maliyetle ulaşmasını sağlayacak. Merkez'in bankalara daha ucuza para satması anlamına gelen dünkü faiz indiriminin ardından bankaların kredi faizlerini aşağı çekmesini beraberinde getirmesi bekleniyor. MB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır" denildi. Merkez Bankası duyurusunda, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

KREDİ KULLANIMINI ARTIRIR

"Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir. Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır." Duyuruda, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için güçlendirilen makroihtiyati politika çerçevesinin olumlu etkileri gözlenmeye başlandığı vurgulandı.

KÜRESEL EKONOMİ HALA YAVAŞ

MB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri ve salgının etkisiyle gerilemeye başladığı belirtildi. Aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantların küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ifade edildi.

TÜRKİYE'DE GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Öncü göstergelerin iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Aşılamanın yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına olanak tanımaktadır. İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin güçlenerek sürmesi fiyat istikrarı için önem arz etmektedir" denildi.