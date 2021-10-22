E-ticaret'te Çin'in alternatifi olduk: Yeni Alibabalar çıkarabiliriz

Sahte engelli raporu ile kamuda işe girmişler
Sahte engelli raporu ile kamuda işe girmişler
Şehidin hastaneye getirilişi olayında Başhekim açığa alındı
Şehidin hastaneye getirilişi olayında Başhekim açığa alındı
MEB düğmeye bastı: Yeni öğretmene meslek içi eğitim
MEB düğmeye bastı: Yeni öğretmene meslek içi eğitim
Tarladan çatala kadar pahalılıkla topyekün mücadele
Tarladan çatala kadar pahalılıkla topyekün mücadele
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık 2-4 derece artacak - Haritalı
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık 2-4 derece artacak - Haritalı
Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldı
Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldı
Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı
Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı
DSÖ: Kovid-19 pandemisi 2022'de hayatımızdan çıkmayacak
DSÖ: Kovid-19 pandemisi 2022'de hayatımızdan çıkmayacak
Erdoğan: Afrika'da her yer bizden İHA, SİHA, AKINCI istedi
Erdoğan: Afrika'da her yer bizden İHA, SİHA, AKINCI istedi
Türk İHA'lar İngiltere'nin radarında
Türk İHA'lar İngiltere'nin radarında
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi'
'Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi'
'Rumba dansı' öğretirken sınırları aşan öğretmen 'memuriyetten' atıldı!
'Rumba dansı' öğretirken sınırları aşan öğretmen 'memuriyetten' atıldı!
'Gelecek Türkiye'si bugünden çok daha güçlü olacak'
'Gelecek Türkiye'si bugünden çok daha güçlü olacak'
Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı
Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı
Dokuz başlıkta memurlara yapılan sosyal yardımlar
Dokuz başlıkta memurlara yapılan sosyal yardımlar
Korona nedeniyle en çok sınıf kapatılan il
Korona nedeniyle en çok sınıf kapatılan il
Ekonomistler, faiz kararına ne dedi?
Ekonomistler, faiz kararına ne dedi?
Erdoğan: Suya kademeli tarife geliyor
Erdoğan: Suya kademeli tarife geliyor
Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı
Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı
Diyanet, 16 bayan il müftü yardımcısı alacak
Diyanet, 16 bayan il müftü yardımcısı alacak
Tunceli'de bir asker şehit oldu
Tunceli'de bir asker şehit oldu
Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi
Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi
Makam şoförünü yönetim kurulu üyesi yapmış!
Makam şoförünü yönetim kurulu üyesi yapmış!
Erdoğan CHP'ye karşı hazırlanan filmi 'seviyesiz' bulmuş
Erdoğan CHP'ye karşı hazırlanan filmi 'seviyesiz' bulmuş
Erdoğan: 10 büyükelçiyi ülkemizde ağırlama lüksümüz olamaz
Erdoğan: 10 büyükelçiyi ülkemizde ağırlama lüksümüz olamaz
Arınç: Ak Parti'nin oyları düşüyor demedim
Arınç: Ak Parti'nin oyları düşüyor demedim
'Faiz indirimi gelmezse dolar 9 TL'ye gerileyebilir'
'Faiz indirimi gelmezse dolar 9 TL'ye gerileyebilir'
Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk'un yeni imajı
Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk'un yeni imajı
2021/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2021/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

E-ticaret'te Çin'in alternatifi olduk: Yeni Alibabalar çıkarabiliriz

Türkiye'nin pandemi döneminde Çin'den pay almaya başladığına dikkat çeken WORLDEF Başkanı Ömer Nart "Decacorn seviyesinde e-Ticaret şirketlerinin ortaya çıktığı Türkiye, e-Ticaret yatırımcıları için cazip bir pazar haline geldi. Yeni 'Alibaba'lar Türkiye'den çıkabilir" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 22 Ekim 2021 07:15
Yazdır
E-ticaret'te Çin'in alternatifi olduk: Yeni Alibabalar çıkarabiliriz

Uluslararası e-İhracat Platformu (WORLDEF) Başkanı Ömer Nart, Covid-19'la birlikte altın çağını yaşayan e-Ticaret'in Türkiye için önemli bir büyüme alanı olduğunu söyledi.

e-Ticaret'in Davos'u olarak nitelendirilen Dünya e-Ticaret Forumu'nda konuşan Nart "Türkiye, pandemi döneminde Çin'den pay almaya başladı. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere MENA, Orta Doğu, Akdeniz ve Asya'dan birçok ülke için Türkiye, Çin'in en büyük alternatifi haline geldi. Decacorn seviyesinde e-Ticaret şirketlerinin ortaya çıktığı Türkiye, dünyanın farklı ülkelerinde e-Ticaret yatırımcıları için cazip bir pazar haline geldi. Yeni Alibabalar Türkiye'den çıkabilir" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin 2020'de yüzde 25,72'lik oranla küresel perakende e-Ticaret'te en yüksek yıllık büyüme oranına sahip ülke olduğuna dikkat çeken Nart, şunları kaydetti: Türkiye'de e-Ticaret'in genel ticarete oranının önümüzdeki beş sene içinde yüzde 50'lere ulaşacağı öngörülüyor. Sınır ötesi e-Ticaret hacmi 1 trilyon dolardan fazla. Türkiye'nin toplam sınır ötesi e-Ticaret hacmi 1,5 milyar dolar. Perakende e-Ticaret markaları için özellikle yurt dışında 'kümelenme' modeli ile depo ve lojistik operasyonları geliştirilmelidir. Bu bir devlet politikası haline getirilmelidir.

100 TL'NİN 25'İ ONLINE'DAN GELDİ

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen de "Kartlı ödeme sistemlerinde her 100 TL'lik alışverişin 25 TL'sinin online kanallardan gerçekleştiğini görüyoruz. Yüzde 25'lik oranın yüzde 7'si de yurt dışından yapılan online alışverişlerden geldi" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise "Şu an Türkiye dünya ticaretinden yüzde 1 pay alırken, e-Ticaret'te binde 1 pay alıyor. TİM olarak sınır ötesi ihracat yapan firmaların hayatını kolaylaştırmak için i-İhracat Konseyi kurma çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

TÜRK ŞİRKETLERİNİ BEKLİYORUZ

Rus-Türk Forumu Genel Rusya Milletvekili Ramin Ramizovich Gasimov, Türk şirketlerini Rusya e-Ticaret'inden pay almaya davet etti. UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç da Türkiye'nin kg başına ihracat değerinin 1,4 dolarken e-Ticaret'te bu rakamın 40-50 dolarlara yükseldiğini söyledi.

Kılıç "Müşterilerimizden biri mevsiminde yurt içinde kilosunu 8 dolara sattığı kuru inciri, üzerine çikolata kaplayıp yurt dışına 46 dolara satıyor. Biz Türkiye olarak e-İhracat'la 1 kilo inciri 46 dolara yurt dışına satmaya başlarsak dünya ticaretinden 24 milyar dolar döviz geliri elde etmemiz işten bile değil" ifadelerini kullandı.

#e-ticaret# çin# alternatif
ÖTV'den feragat edilerek benzinde 11 TL önlendi
ÖTV'den feragat edilerek benzinde 11 TL önlendi
Merkez Bankası'nın faizi 2 puan düşürmesi ekonomiye can suyu olacak
Merkez Bankası'nın faizi 2 puan düşürmesi ekonomiye can suyu olacak
Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldı
Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldı
'Aynı maskeyi cebimizde günlerce taşıyoruz'
'Aynı maskeyi cebimizde günlerce taşıyoruz'
Türkiye'nin en pahalı yol projesinde çalışmalar sürüyor
Türkiye'nin en pahalı yol projesinde çalışmalar sürüyor
Yabancı kartlarla yapılan ödemeler 59 milyar TL'ye ulaştı
Yabancı kartlarla yapılan ödemeler 59 milyar TL'ye ulaştı

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim elemanlarının istifa işlemleri hakkında KDK'dan önemli kararı!

Öğretim elemanlarının istifa işlemleri hakkında KDK'dan önemli kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim elemanlarının istifa ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dilekçesine cevap verilmezse üstüne haber vererek görevini bırakabileceği yönünde tavsiye karar verdi!
Diyanet'teki süresiz sözleşmeliye kadroya istinaf mahkemesinden onay

Diyanet'teki süresiz sözleşmeliye kadroya istinaf mahkemesinden onay

Adana Bölge İdare Mahkemesinden sonra Ankara Bölge İdare Mahkemesi de süresiz sözleşmeliye 3 yıldan sonra kadro verilmesi gerektiği yönündeki mahkeme kararını onadı.
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
İki Üniversite daha GYUD sözlü sınavında tüm adaylara 100 tam puan verdi

İki Üniversite daha GYUD sözlü sınavında tüm adaylara 100 tam puan verdi

Hitit ve Ege Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Mühendis kendi isteğiyle tekniker veya memur unvanıyla atanabilir mi?

Mühendis kendi isteğiyle tekniker veya memur unvanıyla atanabilir mi?

Teknik Hizmetler Sınıfındaki mühendis unvanlı personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil memur kadrosuna atanması mümkün olup, bu atama görevde yükselme veya unvan değişikliği niteliğinde bir atama olmadığı için sınava tabi değildir.
Ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek

Ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek, şube müdürleri ve genel müdür yardımcıları da kapsama alınacak.
Saadet zincirine katılan Diyanet personeli, memuriyetten çıkarılır mı?

Saadet zincirine katılan Diyanet personeli, memuriyetten çıkarılır mı?

Danıştay 12. Dairesi, muhtelif tarihlerde internet üzerinden piramit yöntemiyle para kazandıran vb. sistemlerle parasal işlemler gerçekleştirdiği ve bu sistemleri çevresindekilere tavsiye eden imam-hatibin memuriyetten ilişiğinin kesilmesi işlemini iptal eden ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun buldu.
Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan disiplin cezasıyla ilgili maddeyi iptal etti.
Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Bu yazımızda, okuyucularımızın desteği ve teveccühü ile 2000 yılından bu yana yayında olan memurlar.net'in hazırlamış olduğu servislerden okuyucularımızın en fazla nasıl fayda sağlayacağına ilişkin bilgilere yer verilmeye çalışılacaktır. Başka bir deyişle okuyucu rehberi hazırlanmaya çalışılmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Canlı yayın yaparken Balıklıgöl'e düştü: O anlar kamerada

Canlı yayın yaparken Balıklıgöl'e düştü: O anlar kamerada

Şanlıurfa’da bir şahıs, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınan vatandaşı çevredekiler suya atlayarak kurtardı. Yaşananlar başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
Ayvalık'ta ev aldı! Köy hayatı sürüyor

Ayvalık'ta ev aldı! Köy hayatı sürüyor

AYVALIK KÜÇÜKKÖY'de tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelen Burcu Biricik sosyal medyada köyde zeytin topladığı ve başörtüsü taktığı fotoğraflarıyla yüzlerce beğeni ve yorum aldı. İşte İşte Burcu Biricik'in köy hayatı...