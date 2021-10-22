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MEB düğmeye bastı: Yeni öğretmene meslek içi eğitim

20 yıllık öğretmen, yeni öğretmene göre bir öğrenciye sınavda fazladan 60-70 puan kazandırıyor. Bunun için yeni öğretmenlere deneyim kazandırılacak

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 22 Ekim 2021 07:30
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MEB düğmeye bastı: Yeni öğretmene meslek içi eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler Liselerinin başarı oranlarının yüksek, Mesleki ve Teknik, İmam Hatip ve Çok Programlı Anadolu Liselerinde ise düşük olduğunu tespit etti. Bunun ardından MEB, 'eğitimde fırsat eşitliği' sağlamak için önümüzdeki döneme yönelik bir yol haritası hazırladı.

Liseler arası oluşan başarı farkının giderilmesi için 4 ayrı proje tasarlandı. Temel eğitimde 10 bin okul, İstanbul'da 750 yeni anaokulu, kütüphanesi ve spor tesisi olmayan okulların kalmaması için de düğmeye basıldı.

FİNLANDİYA'DAKİ FARK 2 PUAN

Bunların yanı sıra, okullarda 20 yılın üzerinde deneyimi olan öğretmen ile 5 yılın altında deneyimi olan öğretmenlerin öğrenciye etkisi anlamındaki farkının 60-70 puanlık olduğu belirtildi. Bu farkın, dünyada en iyi eğitim sistemine sahip Finlandiya'da 2 puan olduğu aktarıldı.

Bakanlık, bu puan farkını düşürmek için deneyimsiz öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi vererek, sisteme hızla dahil olmasını sağlayacak.

Ebru KARATOSUN

#meb # düğmeye bastı# öğretmen # meslek içi eğitim
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