Şehidin hastaneye getirilişi olayında Başhekim açığa alındı
Tunceli Ovacık'ta operasyon sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilişinde ihmali olduğu düşünülen Başhekim açığa alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Ekim 2021 07:55
Sağlık Bakanlığı'nın basın açıklaması:
Tunceli Ovacık'ta operasyon sırasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.
Şehidimizin hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.