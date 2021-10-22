Sahte engelli raporu ile kamuda işe girmişler
Para karşılığı 'hastalara ait kan ve idrar tetkikleriyle' sahte engelli raporu çıkartan çeteye Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Kaynak : Hürriyet
Eklenme : 22 Ekim 2021 08:05
Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: kan ve idrar değiştirme işlerini, hastanede sekreter olarak çalışan Ayşe A.'nın yaptığı, Sahte Rapor almak isteyenlerin çeteye 7 bin ile 13 bin TL ödeme gerçekleştirdiği anlatıldı.
Bu şekilde sahte engelli raporu alarak kamuya işe girenlerin önünün açıldığı, gerçek engelli raporu alıp işe girmek isteyenlerin ise önüne geçildiği belirtildi.