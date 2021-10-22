Doğumda eşinin yanında olmamak tazminat sebebi

İstanbul'da boşanma davası açan bir kadın, eşinin kendisiyle ilgilenmediğini, hamilelik ve doğum sırasında, özel günlerde yanında olmadığını, vaktinin çoğunu iş yerinde ve arkadaşlarıyla geçirip, geç saatlere kadar eve gelmediğini ve gelmek istemediğini söylediğini, özel günlerde dahi yanında olmadığını belirterek manevi tazminat talebinde bulundu.

Yerel mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi ancak tazminat talebini reddetti. Karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce de onandı. İtiraz üzerine kararı inceleyen Yargıtay ise kadını haklı buldu. 2. Hukuk Daire yerel mahkemenin kararını bozarak davalı kocanın boşanmaya sebep olan olaylarda tam kusurlu olduğunu ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğini belirtti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ