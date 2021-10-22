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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yeni model getiriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde gidilecek yeni düzenlemelerle ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Özer LGS ve YGS sınavları başta olmak üzere eğitimde önümüzdeki dönemde köklü değişiklikler yapılmayacağı mesajını "Reform değil, iyileştirme yapacağız" diyerek verdi. Özer, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için aylık ücretsiz yardımcı testler dağıtacaklarını kaydederken bir alanda da yeni modele geçileceğini belirtti.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 22 Ekim 2021 08:04
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yeni model getiriyoruz

Özer, AK Partili milletvekillerine bir sunum yapıp sorularını yanıtladı. Özer'in sunumda verdiği mesajları şöyle:

HEDEF FIRSAT EŞİTLİĞİ: Önceliğimiz eğitimde fırsat eşitliği olacak. Toplanacak MEB şurasının konusu olarak da bunu seçtik. Fırsat eşitliğinin en önemli ayağı okul öncesi eğitim olacak. İstanbul'da bakanlığın üç katı özel eğitim kurumu var. Yeni kurum yapmak istiyorsunuz arsa sorunu ile karşılaşıyorsunuz. Biz bu sorunu çözeceğiz. Önümüzdeki yıl özel eğitim kurumu sayımız üç katına çıkacak. Bunun için gerekli planlamayı da yaptık, bütçeyi de ayırdık.

CAK, CEK, MIŞ, MİŞ DEĞİL İCRAAT: Artık eğitimde '-cak, -cek, -mış, -miş'li cümleler kurmayacağız. Yapacağımızı söyleyip onu yapacağız. Reform değil, iyileştirmeler yapacağız.

EĞİTİMDE BAŞARILIYIZ: Biz eğitimde aslında başarılıyız. PİSA verilerine bakılırsa bu görülebilecek. Daha da başarılı olmak için çalışacağız.

YENİ ÖĞRETMENE AÇIK KAPATMA EĞİTİMİ: Türkiye bir taraftan okul, diğer taraftan da öğretmen sayısını hızla arttırdı. Biz eğitimi üçe ayırmak istiyoruz; temel eğitim, mesleki eğitim ve öğretmen eğitimi. 20 yıllık öğretmen ile 5 yıllık öğretmenin okuttuğu sınıfların akademik başarısı arasında yüzde 60 fark var. Yeni öğretmenlere vereceğimiz bu eğitim ile bu açığı kapatacağız. Eğitim başarısı öğretmenlerin başarısı kadardır.

HER SORUN MÜFREDATLA ÇÖZÜLMEZ: Her sorunu müfredat ile çözeceğimizi sanıyoruz ve 'onu da bunu da ekleyelim' diyoruz. Oysa sahadaki işleyiş müfredat değişikliği ile olmuyor.

ÜCRETSİZ TEST DAĞITACAĞIZ: Her ay öğrencilere yardımcı testler bastırıp dağıtılacağız.

VAN'DA HİÇ SINIF KAPANMADI: Pandemi döneminde eğitim konusunda dünyaya göre çok iyi durumdayız. Van'da şu ana kadar hiç sınıf da kapatılmadı. Öğretmenlerimizde aşı yaptıran ve Kovid geçirenlerin oranı yüzde 91. Kantin ve servis çalışanlarında bu oran daha yüksek.

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ MODEL: Mesleki eğitime büyük önem vereceğiz. Sanayicinin istediğini biz yetiştiremiyoruz. İşbirliği ile bunu yapacağız. Sanayicilere 'gelin protokol yapın sizin istediğiniz gibi yetiştirelim' diyeceğiz. Buna Turkcell ile başlayacağız. Protokol ile onların niteliklere göre mesleki eğitim vererek eleman yetiştireceğiz. Üniversite mezunu olanlara da mesleki eğitim vereceğiz.

Antalya'da annesinin kendisine aldığı motosikleti görür görmez plakasını maskeyle kapatarak sürüş keyfi yapmak isteyen 16 yaşındaki ehliyetsiz gencin hevesi kursağında kaldı. Şehir turu atarken trafik polisi tarafından durdurulan gence, ehliyetsiz araç kullanmak, plakayı kapatmak ve gizlemek, ruhsat sahibi annesine de ehliyetsiz araç kullandırmak suçlarından toplam 5 bin 947 lira ceza kesildi.

Zübeyde Yalçın

#milli eğitim bakanı# mahmut özer# yeni model
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