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Dünyanın yeni tedarik üssü Türkiye

Tedarik zincirindeki aksamalar, dünya devlerinin rotayı Türkiye'ye çevirmesini sağladı. Stratejik konum, yatırım iklimi, üretim altyapısı ve nitelikli işgücü gibi faktörler şirketlere cazip fırsatlar sunuyor.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 22 Ekim 2021 08:25
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Dünyanın yeni tedarik üssü Türkiye

Avrupa'da enflasyonu 13 yılın zirvesine çıkaran, ABD ve Çin'de üretimde aksamalara neden olan tedarik zincirindeki kopuşlar, dünya devlerinin gözlerini Türkiye'ye çevirmesini sağladı. Son dönemde artan küresel nakliye fiyatları nedeniyle özellikle Avrupalı yatırımcıların yoğun ilgisiyle dikkati çeken Türkiye, coğrafi konumu, ulaşım ağı, demografik yapısı ve yatırımcılara sunduğu kolaylıklarla öne çıkıyor. Salgın ile birlikte uzun mesafe taşımacılık maliyetlerinin katlanarak artması, pek çok yabancı uluslararası şirket için konum ve maliyet avantajı sunan Türkiye'yi cazip bir yatırım ve üretim merkezi haline dönüştürüyor.

EN FAZLA KAZANÇ SAĞLAYACAK ÜLKE

Son dönemde mobilya, ilaç, tekstil ve paketleme gibi alanlarda faaliyet gösteren pek çok Avrupa merkezli uluslararası şirket, güçlü lojistik altyapı ve imkanlara sahip Türkiye'ye yönelik yeni yatırım planlarını açıkladı. Küresel tedarik zincirinin, Asya ve özelikle Çin'e bağımlı bir ağdan üretim kalitesi ve lojistik imkanları nedeniyle Türkiye'ye yönelmesi bu alanda Türkiye'ye yönelik yatırımların artacağı beklentisini de beraberinde getirdi. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in son analizinde de Türkiye'nin, Avrupa'da tedarik zincirlerindeki değişimden en fazla kazanç elde edecek ülke konumunda bulunduğu belirtildi.

MIKNATIS GİBİ ÇEKİYOR

Türkiye'nin stratejik konumu, serbest ticaret ağı, güçlü lojistik altyapısı, üretim çeşitliliği, yüksek teşvikler, maliyet avantajlı nitelikli iş gücü, güçlü sanayi kümelenmesi ve liberal yatırım iklimi ile ülke, uluslararası şirketlere küresel değer zincirine bağlanmak için uygun bir ortam sunuyor. Türkiye'nin stratejik konumu bölgede üretim, ihracat ve yönetim merkezi olarak çok uluslu şirketleri çeken ve küresel değer zincirine katılımını sağlayan bir mıknatıs haline geldi.

AVRUPA İÇİN AVANTAJLI

Houston Üniversitesi Tedarik Zinciri ve Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi Margaret Kidd, "Türkiye'de üretim, Çin fabrikalarında yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan belirsizliklerin yanı sıra nakliye ve konteyner fiyatları düşünüldüğünde Avrupa ülkeleri için daha avantajlı olabilir. Özellikle giyim, mobilya ve otomotiv endüstrileri için Türkiye'de üretimin düşünülmesini gerektirecek şartlar güçlendi" dedi.

1.225 AR-GE MERKEZİ

Türkiye'de Ar-Ge faaliyetleri yürüten yerli ve uluslararası şirketler aynı zamanda çeşitli Ar-Ge teşviklerinden de yararlanabiliyor. Bu teşviklerden faydalanabilmek için birçok uluslararası firma Türkiye'de de Ar-Ge merkezi açtı.

Türkiye'de 1.255 Ar-Ge merkezi bulunuyor ve bunların 204'ü yabancı veya yabancı ortaklı firmalara ait. Türkiye'de 89 teknokent de faaliyet yürütüyor. Türkiye'de 350'nin üzerinde organize sanayi bölgesi (OSB) bulunuyor. 22 ülkeyle yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmaları da farklı pazarlara doğrudan erişiminin önünü açıyor.

TAŞIMACILIĞIN ÖNEMİ ARTTI

Salgınla beraber taşımacılığın öneminin arttığını belirten Prof. Dr. Erkut Akkartal, son nokta teslim şirketlerindeki artışın Türkiye için avantaj sağladığını söyledi. Tedarik zincirinde merkez üssü konuma gelmenin Türkiye için uzak olmadığını belirten Akkartal, "Tedarik zincirinde kuvvetli bir olasılıkla V şeklinde toparlanma söz konusudur" dedi.

MODA DEVLERİNİN GÖZDESİ OLDUK

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, çevre dostu sürdürülebilir üretim ve geri dönüştürülmüş ürünlerin tedarikinde Avrupa moda endüstrisinin yeni rotasının Türkiye olduğunu söyledi.

Mağazalarındaki rafları boşalan Avrupalı markalardan sipariş yağdığını, bu talep patlamasının yaz aylarına kadar devam etmesini beklediklerini kaydeden Başkan Gürkan Tekin, "Sektörümüzün eylül ayındaki kapasite kullanım oranı yüzde 81'e erişti. İhracatçı firmalarımızda bu oran yüzde 85'i geçti. Bu tablonun 2022'nin yazına kadar devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE NİÇİN CAZİP?

Türkiye, 1.3 milyar insanın yaşadığı ve 26 trilyon dolarlık GSYH'ye sahip Avrupa, MENA ve Orta Asya pazarına 4 saatlik uçuş mesafesinde. Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği ve 20'den fazla ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunuyor.

Türkiye, iyi gelişmiş bir altyapı ve kesintisiz iş hizmetleriyle desteklenen, küresel değer zincirleriyle güçlü bağlantıları olan, çeşitlendirilmiş bir üretim üssüne sahip.

Hükümet, özel teşvikler ve iş gücü geliştirme programları aracılığıyla küresel değer zincirine katılımı aktif olarak destekliyor.

Yatırımcılara vergi indirimi veya vergi muafiyeti, maaş ve eğitim desteği, muafiyetler sağlayarak üretim, istihdam ve Ar-Ge için teşvikler sağlıyor.

Yüksek vasıflı iş gücü ve Avrupa ile Asya arasındaki elverişli ve stratejik coğrafi konum.

Asya ve Avrupa arasında köprü konumu üstlenmesinin yanı sıra önemli ticaret yollarının da kesişim noktasında bulunuyor.

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de hemen her türlü geminin erişebileceği limanlar hizmet veriyor.

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