Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar'ın hayatını kararttı

20 litrelik kazanlarda çamaşır suyuyla bulaşık yıkayan Hacı Ali Aydar bir süre sonra rahatsızlık yaşadı. İddiaya göre iş yerinin verdiği eldivenin kısa olması nedeniyle omzuna kadar çamaşır suyu ile temas eden Aydar'ın kolu zamanla önce yanmaya, ardından şişmeye başladı.

11 hastane gezdi, 5 kez bıçak altına yattı. Sağ kolunu tamamen kaybetti Aydar'ın hayatı bir anda tersine döndü. Yüzde 89 oranında "sürekli iş göremez" raporu verilen Aydar, tedavisi sürerken işten atıldı.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu, 100 bin lira maddi, 300 bin lira manevi tazminat davası açtı.

İddianamade iş yeri sahibinin "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 1 yıla kadar hapis cezası" istemiyle cezalandırılması talep edildi. Aydar "İşe başladığımda bana verilen eldiven dirsek altıydı. İş yerinin ihmali bu hale getirdi" dedi.

YARDIM DEĞİL İŞ İSTİYORUM

Gündelik hayatta yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Hacı Ali Aydar, "Banyo yaparken, tıraş olurken, yemek hazırlarken ve kıyafetimi giyerken... Hayatın her alanında çok zorlanıyorum. Yardım değil iş istiyorum" dedi.

BULUT YAMANDAĞ

SEDA NUR GÜNAYDIN