Fuat Oktay'dan memur maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklif i ve (1/280) esas numaralı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklif i'nin sunuşunda memur maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay yaptığı konuşmada, son on dokuz yılda, kamu görevlilerimizin özlük haklarını gözetmeye devam ettiklerini ve enflasyona da ezdirmediklerini belirtti. Oktay konuşmasını şöyle devam ettirdi;

"2002 - 2021 Ekim döneminde, aile yardımı ödeneği dahil, en düşük memur maaşı 2002 yılı Aralık ayında 392 TL iken 2021 yılı Ekim ayında 4.881 liraya çıkarılmış olup 12 kattan fazla yükselmiştir. Aile yardımı ödeneği dahil ortalama memur maaşı ise 2002 yılı Aralık ayında 578 TL iken 10 kattan fazla artırılarak 2021 yılı Ekim ayında 5.852 liraya çıkarılmıştır."