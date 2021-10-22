Konya'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Konya'nın Bozkır ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Ekim 2021 09:01
Anadolu Ajansı, Kemal Yeşil idaresindeki tarım aracı, Bozkır-Konya kara yolunun ilçe çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, tarım aracını kullanan Yeşil olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan kardeşi Veli Yeşil ile Veli Yeşil'in ismi öğrenilemeyen eşi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Bozkır Devlet Hastanesine kaldırıldı.