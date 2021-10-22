Dernek adında 'şehit' ve 'gazi' artık izinle

Buna göre dernekler; yurt dışına yapılacak yardımları, yardım yapılmadan önce ilgili Mülki İdare Amirliği'ne bildirecek. Yabancı derneklerin, vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şubelerinin, temsilciliklerinin genel merkezine ve yurt dışına gönderdiği para ve yardımlar da aynı usulle bildirime tabi tutulacak.

Bu bildirimler Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden Dışişleri Bakanlığı ile paylaşılacak. Yurt dışına yapılacak 100 bin lira, 10 bin avro veya eşiti dövizi aşan nakdi yardımların, bankalar ve diğer finans kuruluşları veya PTT aracılığıyla yapılması esas olacak. Ancak, finansal erişimin güç olduğu ülkelere yapılacak yardımlar, nakit beyan formu ile gümrük idaresine beyan edilmek suretiyle yapılabilecek.

Dernek adlarında, "Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal" kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı'nın izni ile kullanılabiliyordu. Yönetmelik değişikliği ile izne tabi kelimeler arasına "şehit", "gazi" ibareleri de eklendi.