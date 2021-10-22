18 eski astsubay ile ilişiği kesilmiş 78 askeri öğrenci hakkında FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında yer aldığı tespit edilen, daha önce görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile ilişiği kesilmiş 78 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde operasyon düzenledi. Şu ana kadar 67 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.